Ngày 14.8, tại Quảng Ninh, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức vòng bán kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025 khu vực miền Bắc.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Anh Nguyễn Tường Lâm và anh Nguyễn Kim Quy tham quan các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên nông thôn ẢNH: ĐĂNG HẢI

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp có ý nghĩa đặc biệt

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh: "Năm 2025 là năm bản lề, đánh dấu giai đoạn về đích trong triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh toàn cầu chuyển mình mạnh mẽ, sáng tạo và trí tuệ là động lực cốt lõi, thì khuyến khích và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là ở nông thôn, có ý nghĩa đặc biệt".

Theo anh Lâm, nông nghiệp Việt Nam là kho tàng tài nguyên và bản sắc, nếu được khai thác bằng tư duy và công nghệ mới sẽ tạo ra sản phẩm chất lượng cao, chinh phục thị trường quốc tế.

"Khởi nghiệp nông nghiệp không đơn thuần là trồng trọt hay chăn nuôi. Đó là quá trình biến mảnh đất quê hương thành nguồn của cải, biến truyền thống thành lợi thế cạnh tranh, và biến giấc mơ lập nghiệp thành hiện thực", anh Lâm nói.

Anh Lâm nhấn mạnh: "Khởi nghiệp trong nông nghiệp chính là con đường để thanh niên làm giàu từ quê hương, làm đẹp quê hương và cũng là cách để mỗi người trẻ khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tình yêu đất nước bằng những sản phẩm cụ thể, có giá trị, có sức cạnh tranh".

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Lâm, sau hơn 4 tháng phát động, cuộc thi nhận được 228 dự án từ 34 tỉnh, thành đoàn; 120 dự án lọt vào bán kết.

Tại khu vực miền Bắc, 34 dự án tiêu biểu tranh tài, thể hiện trí tuệ, tâm huyết và bản lĩnh của thanh niên nông thôn. Các dự án đa dạng lĩnh vực như phát triển nông sản đặc sản vùng cao, chế biến thực phẩm, du lịch cộng đồng, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và quảng bá sản phẩm.

"Tôi mong rằng từ sân chơi này, sẽ có nhiều dự án được đầu tư, hỗ trợ để phát triển bền vững, góp phần hình thành thế hệ nông dân, doanh nhân trẻ biết ứng dụng khoa học, công nghệ, biết làm thương hiệu và biết chinh phục thị trường. Để từ đó, những cánh đồng, ao cá, đồi chè, vườn cây… ở khắp làng quê Việt Nam sẽ không chỉ cho ra những mùa vụ bội thu, mà còn cho ra những thương hiệu nông sản Việt vươn ra thế giới", anh Lâm mong muốn.

Anh Nguyễn Tường Lâm tìm hiểu các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên nông thôn ẢNH: ĐĂNG HẢI

Các dự án khởi nghiệp được đánh giá toàn diện

Vòng bán kết diễn ra với phần thuyết trình dự án kéo dài trong 2 ngày. Mỗi đội có 5 - 7 phút để trình bày ý tưởng và 5 phút trả lời câu hỏi từ Hội đồng giám khảo. Các dự án được đánh giá toàn diện về tính khả thi, khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ, hiệu quả kinh tế - xã hội và tiềm năng phát triển thương hiệu.

Một số dự án nổi bật trong ngày thi đầu tiên gồm: "Phát triển các mặt hàng nông sản vùng cao gắn với thương hiệu GongSee" của Chang A Trai (Lai Châu); "Khau nhục đóng hộp" của nhóm Lê Quang Hiếu - Ma Thị Hợp (Lạng Sơn); "Quảng bá nông sản và du lịch tỉnh Sơn La qua lăng kính số" của nhóm Lò Văn Vinh - Hoàng Thùy Trang - Lò Thị Sen (Sơn La)…

Các bạn trẻ thuyết trình dự án khởi nghiệp tại cuộc thi ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ban giám khảo gồm các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân uy tín trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ, thương mại và du lịch. Đây là những người "cầm cân nảy mực" để lựa chọn dự án xuất sắc vào chung kết toàn quốc.

Bên cạnh phần thi, các thí sinh còn được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ chuyên gia, tiếp cận kiến thức thực tiễn về phát triển mô hình kinh tế nông thôn, kỹ năng xây dựng thương hiệu, khai thác tiềm năng địa phương và thương mại hóa sản phẩm.