Giúp thanh niên làm chủ dự án và các mô hình khởi nghiệp

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, anh Cảnh Chí Quân, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi, cho biết trong năm 2025, T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN triển khai loạt hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với nhiều sự kiện quy mô lớn, tiêu biểu như: Ngày hội "Tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên"; Diễn đàn "Thanh niên khởi nghiệp" quốc gia; Diễn đàn Kinh tế tư nhân VN; cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" và chuỗi Hành trình "Thanh niên khởi nghiệp" tại 3 khu vực.

Các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên được trưng bày tại hội nghị tập huấn ẢNH: CTV

Chuỗi hành trình sẽ bao gồm các hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm; đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp; ứng dụng thực tiễn trí tuệ nhân tạo cho cán bộ Đoàn, Hội và thanh niên khởi nghiệp. Nằm trong chuỗi hoạt động của Hành trình "Thanh niên khởi nghiệp" năm 2025 đã diễn ra lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn, Hội và hội viên, thanh niên.

Theo anh Quân, lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị cho thanh niên những công cụ thiết yếu để khởi nghiệp thành công, từ hình thành tư duy kinh doanh, xây dựng kế hoạch kinh doanh bền vững, đến kỹ năng quản lý rủi ro và tận dụng các cơ hội trong thời đại số.

"Đây là cơ hội để chúng ta cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ chuyên gia cũng như các doanh nghiệp đã khởi nghiệp thành công. Thông qua đó giúp thổi bùng ngọn lửa đam mê, khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết để cùng nhau tạo nên những giá trị mới, những câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng cho cộng đồng", anh Quân chia sẻ.

Anh Quân cũng cho biết bên cạnh các bạn thanh niên đang có nhu cầu khởi nghiệp, lớp tập huấn còn có sự tham gia của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội đang phụ trách công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại các địa phương. Thông qua lớp tập huấn, cán bộ Đoàn, Hội tiếp tục đóng vai trò là người dẫn đường, là cầu nối hỗ trợ thanh niên trong việc tiếp cận nguồn lực, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, và kết nối với tổ chức, doanh nghiệp để hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp.

Tập huấn còn giúp đoàn viên, thanh niên, các chủ dự án và chủ mô hình thanh niên khởi nghiệp hiểu hơn về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm và hoạt động đồng hành cùng thanh niên nông thôn khởi nghiệp.

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia đã chia sẻ 3 chuyên đề: các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên; tài chính thông minh - đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp nông thôn.