Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vietjet đồng sáng lập 'Chuyến bay Khởi nghiệp', thúc đẩy đổi mới sáng tạo Việt Nam-Ấn Độ

Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
25/08/2025 16:28 GMT+7

Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam, Vườn ươm Sáng tạo Amity (Ấn Độ) và Vietjet đã ra mắt sáng kiến ‘Chuyến bay Khởi nghiệp’, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Lễ công bố sáng kiến "Chuyến bay khởi nghiệp" diễn ra tại TP.HCM với sự tham dự của đại diện Chính phủ, lãnh đạo thành phố và chuyên gia từ Viện Công nghệ Ấn Độ.

Vietjet đồng sáng lập ‘Chuyến bay Khởi nghiệp’, thúc đẩy đổi mới sáng tạo Việt Nam-Ấn Độ - Ảnh 1.

Đồng sáng lập chương trình, Vietjet không chỉ đóng vai trò là cầu nối hàng không mà còn là "người mở đường", kết nối trí thức, hợp tác đầu tư, giúp các tài năng khởi nghiệp Việt Nam - Ấn Độ vươn ra khu vực và thế giới. Chương trình đặc biệt gắn kết các trung tâm khởi nghiệp tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM với những thành phố lớn và năng động hàng đầu của Ấn Độ mà Vietjet đang có đường bay kết nối như New Delhi, Mumbai, Kochi, Bengaluru và Hyderabad.

Sáng kiến hướng đến ươm mầm tài năng, thúc đẩy giải pháp sáng tạo trong bốn lĩnh vực ưu tiên: Phần mềm & Dữ liệu/AI, Thương mại điện tử & Bán lẻ, Công nghệ giáo dục (EdTech), và Giao thông vận tải & Logistics. Các đội chiến thắng sẽ có cơ hội phát triển thành kỳ lân quốc gia, đóng góp thiết thực vào kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam và sự phát triển kinh tế của Ấn Độ.

Theo đó, từ nay đến ngày 15.9.2025, các cá nhân hoặc nhóm tối đa 3 thành viên từ Việt Nam và Ấn Độ được mời gửi đề xuất dự thi qua website TheStartUpFlight.vietjetair.com.

Vietjet đồng sáng lập ‘Chuyến bay Khởi nghiệp’, thúc đẩy đổi mới sáng tạo Việt Nam-Ấn Độ - Ảnh 2.

Sau vòng sơ khảo, 8 đội xuất sắc nhất, tương đương 2 đội cho mỗi lĩnh vực, sẽ được lựa chọn tham gia "Chuyến bay Khởi nghiệp" với sự đồng hành của Vietjet, đồng thời nhận được cố vấn trực tiếp từ các chuyên gia và nhà sáng lập uy tín của hai nước. Các đội vào chung kết sẽ trình bày ý tưởng trước nhà đầu tư, với giải thưởng dành cho đội chiến thắng ở mỗi lĩnh vực là tiền mặt trị giá 1.000 USD, cùng cặp vé khứ hồi Vietjet giữa Việt Nam và Ấn Độ (*).

Vietjet đồng sáng lập ‘Chuyến bay Khởi nghiệp’, thúc đẩy đổi mới sáng tạo Việt Nam-Ấn Độ - Ảnh 3.

Ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, chia sẻ: "Ấn Độ là cường quốc toàn cầu về công nghệ và đổi mới sáng tạo. Với 5/6 điểm đến của Vietjet tại Ấn Độ nằm trong Top 100 thành phố khởi nghiệp hàng đầu thế giới, chúng tôi tự hào rằng đây là nền tảng công nghệ giúp thúc đẩy quan hệ đối tác ý nghĩa, giao lưu văn hóa và khơi nguồn những ý tưởng đột phá giữa Việt Nam và Ấn Độ".

Vietjet đồng sáng lập ‘Chuyến bay Khởi nghiệp’, thúc đẩy đổi mới sáng tạo Việt Nam-Ấn Độ - Ảnh 4.

(*) Xem thể lệ chi tiết của cuộc thi

Về NSSC:

Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam (NSSC), đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, là đầu mối chiến lược quốc gia về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. NSSC đóng vai trò cầu nối giữa khát vọng trong nước và cơ hội toàn cầu, thông qua các chương trình chính sách, liên minh chiến lược và nền tảng thương mại hóa công nghệ tiên phong.

Về AMITY

Amity Innovation Incubator (AII) và Đại học Amity Uttar Pradesh (AUUP) tự hào hợp tác cùng Vietjet và Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam (NSSC) nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, khơi dậy đổi mới sáng tạo, chia sẻ tri thức và hợp tác xuyên biên giới trong lĩnhvực công nghệ và khởi nghiệp.

Khám phá thêm chủ đề

Vietjet Chuyến bay Khởi nghiệp Viện Công nghệ Ấn Độ AMITY NSSC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận