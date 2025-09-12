Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.9.2025

Đến năm 2030 người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản
Tổng Bí thư Tô Lâm vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết 72 ngày 9.9 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Lúng túng dạy học 2 buổi/ngày
Việc thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn mới của Bộ GD-ĐT đang vấp phải nhiều băn khoăn, lúng túng từ chính cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh.
Vingroup dám đương đầu là cách làm quyết liệt và cần được ủng hộ
Đó là quan điểm rất nhiều doanh nghiệp, luật sư, chuyên gia... sau khi Vingroup tuyên bố khởi kiện 68 cá nhân/tổ chức đưa tin sai sự thật, vu khống, bôi nhọ Tập đoàn này.
