Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
12/09/2025 03:57 GMT+7

Tin tức Đến năm 2030 người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản; Lúng túng dạy học 2 buổi/ngày; Vingroup dám đương đầu là cách làm quyết liệt và cần được ủng hộ... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 12.9.2025.

Đến năm 2030 người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết 72 ngày 9.9 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Ảnh 1.

Nghị quyết 72 đặt mục tiêu đến năm 2030 người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng

ẢNH: TUẤN MINH

Lúng túng dạy học 2 buổi/ngày

Việc thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn mới của Bộ GD-ĐT đang vấp phải nhiều băn khoăn, lúng túng từ chính cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh.

- Ảnh 2.

Năm học 2025 - 2026 là năm đầu tiên các trường thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn mới của Bộ GD-ĐT

ẢNH: ĐỘC LẬP

Vingroup dám đương đầu là cách làm quyết liệt và cần được ủng hộ

Đó là quan điểm rất nhiều doanh nghiệp, luật sư, chuyên gia... sau khi Vingroup tuyên bố khởi kiện 68 cá nhân/tổ chức đưa tin sai sự thật, vu khống, bôi nhọ Tập đoàn này.

- Ảnh 3.

Đăng tin sai sự thật về lãnh đạo Vietjet, 2 cá nhân bị Sở TT-TT Hà Nội xử phạt

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.9.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.9.2025

Tin tức Du lịch hướng tới doanh thu triệu tỉ đồng; Vingroup khởi kiện cá nhân, tổ chức đưa tin sai sự thật về tập đoàn; Tham vọng drone taxi bay sắp thành hiện thực?... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 9.9.2025.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.9.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.9.2025

Khám phá thêm chủ đề

dạy học 2 buổi/ngày Bộ GD-ĐT Vietjet Sở TT-TT Hà Nội Vingroup Tin tức đặc biệt trên báo in Báo Thanh Niên miễn viện phí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận