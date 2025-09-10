Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.9.2025

Điện tăng bao nhiêu nếu phân bổ lỗ vào giá?

Bộ Công thương khẳng định nếu phân bổ khoản lỗ trên vào giá điện thì mức ảnh hưởng trong điều chỉnh giá điện tương đối nhỏ chỉ từ 2 - 5%. Thực tế ra sao? (trang 6)

Chuyên gia đề xuất phân bổ lỗ vào giá điện cần có điều kiện, có trần, có độ trễ, kèm minh bạch và trách nhiệm ẢNH: H.H

Tiếp theo loạt bài "Cởi trói" cho sâm Việt là thực tế theo quy định hiện hành, nếu người dân quản lý, mua bán sâm thì giống như quản lý, mua bán động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Với quy định này sẽ đóng chặt cánh cửa thương mại, gây khó cho người trồng và kinh doanh sâm, trái với mục tiêu của Chính phủ về phát triển sâm Việt thành sản phẩm quốc gia. (trang 13)

Người dân ở Lai Châu trồng sâm mong đổi đời, nhưng nếu bán sâm chưa có mã số vùng trồng sâm là vi phạm pháp luật ẢNH: QUANG VIÊN

Mỹ - Ấn có hết sóng gió?

Dù quan hệ hai nước đang có nhiều căng thẳng, nhất là về thương mại, nhưng Mỹ và Ấn Độ đồng thời có nhiều lợi ích chung cần gắn kết. (trang 24)