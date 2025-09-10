Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
10/09/2025 03:56 GMT+7

Tin tức Điện tăng bao nhiêu nếu phân bổ lỗ vào giá?; Mua bán sâm có thể bị khép tội; Mỹ - Ấn có hết sóng gió?... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 10.9.2025.

Điện tăng bao nhiêu nếu phân bổ lỗ vào giá?

Bộ Công thương khẳng định nếu phân bổ khoản lỗ trên vào giá điện thì mức ảnh hưởng trong điều chỉnh giá điện tương đối nhỏ chỉ từ 2 - 5%. Thực tế ra sao? (trang 6)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.9.2025 - Ảnh 1.

Chuyên gia đề xuất phân bổ lỗ vào giá điện cần có điều kiện, có trần, có độ trễ, kèm minh bạch và trách nhiệm

ẢNH: H.H

Mua bán sâm có thể bị khép tội

Tiếp theo loạt bài "Cởi trói" cho sâm Việt là thực tế theo quy định hiện hành, nếu người dân quản lý, mua bán sâm thì giống như quản lý, mua bán động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Với quy định này sẽ đóng chặt cánh cửa thương mại, gây khó cho người trồng và kinh doanh sâm, trái với mục tiêu của Chính phủ về phát triển sâm Việt thành sản phẩm quốc gia. (trang 13)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.9.2025 - Ảnh 2.

Người dân ở Lai Châu trồng sâm mong đổi đời, nhưng nếu bán sâm chưa có mã số vùng trồng sâm là vi phạm pháp luật

ẢNH: QUANG VIÊN

Mỹ - Ấn có hết sóng gió?

Dù quan hệ hai nước đang có nhiều căng thẳng, nhất là về thương mại, nhưng Mỹ và Ấn Độ đồng thời có nhiều lợi ích chung cần gắn kết. (trang 24)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.9.2025 - Ảnh 3.

Tổng thống Trump tiếp Thủ tướng Modi vào ngày 13.2 tại Nhà Trắng

ẢNH: AP

