Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
08/09/2025 03:48 GMT+7

Tin tức Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học: Những yếu tố để thành công, Người làm công ăn lương vẫn nặng gánh vì thuế, Đăng ký thường trú cho con để tránh bị phạt… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 8.9.2025.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học: Những yếu tố để thành công

Theo các chuyên gia, để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học như mục tiêu mà VN đặt ra trong thời gian tới, cần phải có lộ trình cụ thể với sự phối hợp thực hiện từ nhiều bên, trong đó yếu tố bình đẳng và bản sắc dân tộc nên được chú trọng.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai: Yếu tố thành công trong giáo dục việt nam - Ảnh 1.

Kết luận số 91 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị nhấn mạnh giải pháp ngành GD-ĐT tăng cường việc dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Người làm công ăn lương vẫn nặng gánh vì thuế

Dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất do Bộ Tài chính đề xuất đã chỉnh sửa nhiều quy định lạc hậu nhưng vẫn khiến người làm công ăn lương phải chịu thuế cao.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai: Yếu tố thành công trong giáo dục việt nam - Ảnh 2.

Dự thảo luật Thuế TNCN (sửa đổi) vẫn khiến người làm công ăn lương phải gánh thuế nặng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đăng ký thường trú cho con để tránh bị phạt

Nhiều bậc cha mẹ vẫn nghĩ chỉ cần làm giấy khai sinh là đã hoàn tất thủ tục pháp lý đầu đời cho con. Tuy nhiên, đăng ký thường trú mới chính là bước then chốt để đảm bảo các quyền lợi của trẻ về y tế, giáo dục, an sinh xã hội sau này và tránh bị phạt do trễ nhập khẩu cho con.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai: Yếu tố thành công trong giáo dục việt nam - Ảnh 3.

Anh Đinh Trung Hiếu (P.Long Bình, TP.HCM) đi làm lại thủ tục đăng ký thường trú cho con

ẢNH: LÊ CẦM

