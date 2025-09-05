Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
05/09/2025 03:49 GMT+7

Tin tức Náo nức lễ khai giảng đặc biệt; Tại sao hóa đơn tiền điện vẫn tăng mạnh trong tháng mưa?; Thung sâu mùa xoay chín... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 5.9.2025.

Náo nức lễ khai giảng đặc biệt

Gần 32 triệu học sinh, giáo viên trên cả nước tham gia trực tuyến lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026 sáng nay (5.9) tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội) do Bộ GD-ĐT tổ chức.

- Ảnh 1.

Học sinh, giáo viên cả nước bước vào năm học mới đầy niềm vui. Trong ảnh: cô trò Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) chuẩn bị cho ngày khai giảng

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tại sao hóa đơn tiền điện vẫn tăng mạnh trong tháng mưa?

Nhiều bạn đọc tại một số tỉnh thành phía bắc thông tin đến Báo Thanh Niên về việc hóa đơn tiền điện tháng 8 của gia đình tăng bất ngờ.

- Ảnh 2.

Thời tiết cực đoan là một trong những lý do đẩy nhu cầu sử dụng điện tăng

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Thung sâu mùa xoay chín

Những trái xoay nhỏ bé, đen nhung, chỉ to bằng ngón tay cái nhưng mang giá trị kinh tế không nhỏ cho cư dân cao nguyên với 4 năm mới có một lần thu hoạch.

- Ảnh 3.

Năm nay xoay được mùa, giá lại cao

ẢNH: TRẦN HIẾU

khai giảng học sinh giáo viên hóa đơn tiền điện mùa xoay chín Báo Thanh Niên Năm học mới năm học 2025 - 2026
