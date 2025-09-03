Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
03/09/2025 03:47 GMT+7

Tin tức Vươn tới mục tiêu Việt Nam hùng cường; Đề xuất cấp phép xây dựng chỉ còn tối đa 7 ngày; Tâm tình của biển: Chừa cá nhỏ cho ngày sau... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 3.9.2025.

Vươn tới mục tiêu Việt Nam hùng cường

Đúng 6 giờ 30 sáng qua 2.9, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 được tổ chức trọng thể tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội). (trang 2)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.9.2025 - Ảnh 1.

Xe mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 diễu qua lễ đài

ẢNH: GIA HÂN

Đề xuất cấp phép xây dựng chỉ còn tối đa 7 ngày

Bộ Xây dựng vừa đề xuất rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống tối đa 7 ngày làm việc. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những cải cách mạnh mẽ nhất liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng. (trang 13)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.9.2025 - Ảnh 2.

Đề xuất rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng nhận được sự quan tâm rất lớn từ các doanh nghiệp

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Tâm tình của biển: Chừa cá nhỏ cho ngày sau

Đạo lý tưởng chừng giản đơn ấy lại trở thành sợi dây níu giữ nguồn lợi biển khơi, để ngư dân hôm nay còn chỗ dựa ra khơi, con cháu mai sau còn bám biển. (trang 22)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.9.2025 - Ảnh 3.

Tàu cá của ngư dân Trà Câu vươn khơi

ẢNH: TRANG THY

