Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.9.2025

Vươn tới mục tiêu Việt Nam hùng cường

Đúng 6 giờ 30 sáng qua 2.9, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 được tổ chức trọng thể tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội). (trang 2)

Xe mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 diễu qua lễ đài ẢNH: GIA HÂN

Đề xuất cấp phép xây dựng chỉ còn tối đa 7 ngày

Bộ Xây dựng vừa đề xuất rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống tối đa 7 ngày làm việc. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những cải cách mạnh mẽ nhất liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng. (trang 13)

Đề xuất rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng nhận được sự quan tâm rất lớn từ các doanh nghiệp ẢNH: ĐÌNH SƠN

Tâm tình của biển: Chừa cá nhỏ cho ngày sau

Đạo lý tưởng chừng giản đơn ấy lại trở thành sợi dây níu giữ nguồn lợi biển khơi, để ngư dân hôm nay còn chỗ dựa ra khơi, con cháu mai sau còn bám biển. (trang 22)