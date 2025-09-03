Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.9.2025

Vươn tới mục tiêu Việt Nam hùng cường
Đúng 6 giờ 30 sáng qua 2.9, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 được tổ chức trọng thể tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội). (trang 2)
Đề xuất cấp phép xây dựng chỉ còn tối đa 7 ngày
Bộ Xây dựng vừa đề xuất rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống tối đa 7 ngày làm việc. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những cải cách mạnh mẽ nhất liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng. (trang 13)
Tâm tình của biển: Chừa cá nhỏ cho ngày sau
Đạo lý tưởng chừng giản đơn ấy lại trở thành sợi dây níu giữ nguồn lợi biển khơi, để ngư dân hôm nay còn chỗ dựa ra khơi, con cháu mai sau còn bám biển. (trang 22)
