Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
02/09/2025 03:45 GMT+7

Tin tức Chìa khóa vàng đưa đất nước đi lên; Vượt thách thức, vươn tới mục tiêu hùng cường và thịnh vượng; Ngày trở về... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 2.9.2025.

Chìa khóa vàng đưa đất nước đi lên

Quốc khánh Việt Nam 80 năm: Khát vọng hùng cường và thịnh vượng cho đất nước - Ảnh 1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2.9.1945 tại Quảng trường Ba Đình

Ảnh: TTXVN

Tám thập kỷ kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, Việt Nam đang tiến bước trên hành trình nối dài khát vọng, hướng tới mục tiêu về một Việt Nam "hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu". (trang 6)

Vượt thách thức, vươn tới mục tiêu hùng cường và thịnh vượng

Quốc khánh Việt Nam 80 năm: Khát vọng hùng cường và thịnh vượng cho đất nước - Ảnh 2.

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ và các đại biểu tham quan Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” trong ngày khai mạc

Ảnh: TTXVN

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đất nước cũng là thời điểm Việt Nam hướng đến mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Đó cũng chính là tầm nhìn kỷ nguyên mới, cột mốc 100 năm Quốc khánh Việt Nam hùng cường, thịnh vượng mà Đảng và Nhà nước đang dồn toàn tâm, toàn lực thực hiện (trang 8)

Niềm vui ngày trở về

Quốc khánh Việt Nam 80 năm: Khát vọng hùng cường và thịnh vượng cho đất nước - Ảnh 3.

Niềm hạnh phúc khi được gặp lại gia đình

Ảnh: Võ Hiếu

Theo quyết định của Chủ tịch nước, 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù đã được đặc xá và sẽ được hòa nhập cộng đồng từ ngày 1.9. Như vậy, cùng với 8.056 người đặc xá đợt 1, tổng số người được đặc xá trong năm 2025 là 21.976 người. (trang 22)

