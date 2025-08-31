Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.8.2025

Việt Nam: Hòa bình để thịnh vượng
Một Việt Nam hòa bình thu hút mỗi năm hàng triệu du khách quốc tế, một Việt Nam ổn định môi trường đầu tư vĩ mô mỗi năm thu hút hàng chục tỉ USD vốn đầu tư toàn cầu. (trang 4)
Tổ quốc mạnh từ biển
Phó đô đốc (trung tướng), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Xuân Vĩnh, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân, có những kiến nghị rất thẳng thắn, góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa Hải quân VN. (trang 6)
Tổng duyệt cấp nhà nước lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2.9
Sáng 30.8, trong sự chờ đợi và chào mừng của hàng vạn người dân, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (nhiệm vụ A80) đã tiến hành tổng duyệt tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội). (trang 12)
