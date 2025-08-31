Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.8.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
31/08/2025 05:00 GMT+7

Tin tức Việt Nam: Hòa bình để thịnh vượng; Tổ quốc mạnh từ biển; Tổng duyệt cấp nhà nước lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2.9... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 31.8.2025.

Việt Nam: Hòa bình để thịnh vượng

Hòa bình và thịnh vượng tại Việt Nam trong lễ diễu binh Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 1.

Không khí náo nức chờ xem diễu binh, diễu hành mừng đại lễ 2.9 những ngày này ở Hà Nội

Ảnh: Tuấn Minh

Một Việt Nam hòa bình thu hút mỗi năm hàng triệu du khách quốc tế, một Việt Nam ổn định môi trường đầu tư vĩ mô mỗi năm thu hút hàng chục tỉ USD vốn đầu tư toàn cầu. (trang 4)

Tổ quốc mạnh từ biển

Hòa bình và thịnh vượng tại Việt Nam trong lễ diễu binh Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 2.

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 diễu binh trên biển cùng các tàu tên lửa

ảnh: Đức Thu

Phó đô đốc (trung tướng), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Xuân Vĩnh, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân, có những kiến nghị rất thẳng thắn, góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa Hải quân VN. (trang 6)

Tổng duyệt cấp nhà nước lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2.9

Hòa bình và thịnh vượng tại Việt Nam trong lễ diễu binh Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 3.

Buổi tổng duyệt quy mô tương đương sự kiện chính thức, có cả sự tham gia của lực lượng không quân

ẢNH: TUẤN MINH

Sáng 30.8, trong sự chờ đợi và chào mừng của hàng vạn người dân, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (nhiệm vụ A80) đã tiến hành tổng duyệt tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội). (trang 12)

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.8.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.8.2025

Tin tức Vàng tăng kỷ lục sau khi xóa bỏ độc quyền; Công bằng tuyển sinh đại học; Giải mã 'đòn thế' ngoại giao của tân Tổng thống Hàn Quốc... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 28.8.2025.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.8.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.8.2025

Khám phá thêm chủ đề

Quảng trường ba đình Quân chủng Hải quân Quốc khánh Tổng duyệt Tin tức đặc biệt trên báo in
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận