Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.8.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
30/08/2025 07:00 GMT+7

Tin tức Từ con chữ đến khát vọng tri thức số, Chính thức hóa "kinh tế ngầm" để thúc đẩy phát triển, Người Mỹ đối mặt làn sóng hủy đơn hàng… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 30.8.2025.

Từ con chữ đến khát vọng tri thức số

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, đất nước giành độc lập nhưng hơn 90% dân số mù chữ. Trong muôn vàn khó khăn, chính quyền cách mạng coi giáo dục là quốc sách, khởi thảo cải cách và phát động phong trào Bình dân học vụ. Khát vọng về một nền giáo dục mới vì dân, cho dân được khơi dậy, mở đầu trang sử mới.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

80 năm trước, trong những ngày đầu của nước Việt Nam độc lập, giữa bộn bề khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ đã nhìn ra điều mà dân tộc cần làm ngay là diệt giặc dốt

ẢNH: TUẤN MINH

Chính thức hóa "kinh tế ngầm" để thúc đẩy phát triển

Không chỉ thống kê đưa vào tăng trưởng GDP và thu thuế mà VN cần có giải pháp thúc đẩy"kinh tế ngầm", hay "kinh tế chưa quan sát được", nhằm đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước.

- Ảnh 4.

Từ năm 2026 sẽ xóa bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh có doanh số từ 1 tỉ đồng/năm trở lên. Hộ kinh doanh sẽ kết nối máy tính tiền với cơ quan thuế để minh bạch doanh thu cũng như kiểm soát chất lượng hàng hóa

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

CLB Thanh Hóa ra sao sau khi bầu Đoan bị bắt khẩn cấp?

Ngày 29.8, ông Cao Tiến Đoan (bầu Đoan), Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, Chủ tịch CLB Thanh Hóa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

- Ảnh 5.

Ông Cao Tiến Đoan phát biểu tại lễ xuất quân V-League 2025-2026 của CLB Thanh Hóa

ẢNH: MINH HẢI

Khám phá thêm chủ đề

Cách mạng tháng Tám 1945 Tăng trưởng GDP CLB Thanh Hóa Tin tức đặc biệt trên báo in
