Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.8.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
27/08/2025 03:48 GMT+7

Tin tức Mời bạn Đón đọc: Ấn phẩm đặc biệt chào mừng ngày Quốc khánh Việt Nam 2.9 Cùng vun đắp một Việt Nam hạnh phúc, Căng mình khắc phục hậu quả bão số 5, Tuyển sinh ĐH 2025: Hàng loạt sự cố sau công bố điểm chuẩn… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 27.8.2025.

Mời bạn Đón đọc: Ấn phẩm đặc biệt chào mừng ngày Quốc khánh Việt Nam 2.9 Cùng vun đắp một Việt Nam hạnh phúc

Trong không khí tự hào kỷ niệm 80 năm ngày Tết Độc lập, Thanh Niên xuất bản ấn phẩm đặc biệt với mong muốn không chỉ tôn vinh thành tựu, mà còn truyền cảm hứng về khát vọng vươn lên, ý chí đổi mới, sáng tạo không ngừng của con người Việt Nam.

Ấn phẩm đặc biệt chào mừng Quốc khánh Việt Nam 2 . 9 Trên báo Thanh Niên - Ảnh 1.

Căng mình khắc phục hậu quả bão số 5

Bão số 5 với diễn biến bất thường, đứng yên một chỗ suốt 3 giờ và quần thảo 10 giờ đồng hồ trên đất liền, đã gây thiệt hại nặng nề tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái, ngập lụt; nhiều trường học, bệnh viện, công sở hư hỏng; giao thông, điện lưới, thông tin liên lạc bị tê liệt. Chính quyền và người dân phải căng mình khắc phục hậu quả.

Ấn phẩm đặc biệt chào mừng Quốc khánh Việt Nam 2 . 9 Trên báo Thanh Niên - Ảnh 2.

Lực lượng bộ đội biên phòng hỗ trợ người dân xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) thu dọn mái tôn bị bão cuốn bay

ẢNH: TTXVN

Tuyển sinh ĐH 2025: Hàng loạt sự cố sau công bố điểm chuẩn

Không chỉ thấp thỏm chờ đợi kết quả tra cứu xét tuyển nhiều ngày, kỳ xét tuyển ĐH năm nay còn gặp nhiều sự cố khiến hàng trăm thí sinh suýt rớt ĐH dù có kết quả thi cao hơn điểm chuẩn.

Ấn phẩm đặc biệt chào mừng Quốc khánh Việt Nam 2 . 9 Trên báo Thanh Niên - Ảnh 3.

Trong khi nhiều thí sinh làm thủ tục nhập học, thì không ít em vẫn chưa xác nhận được nguyện vọng trúng tuyển

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH


