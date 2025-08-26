Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.8.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
26/08/2025 04:00 GMT+7

Tin tức Chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất sau bão số 5; Xóa bỏ hoàn toàn xăng khoáng cần lộ trình?; 'Quay xe' với hàng Mỹ, Trung Quốc quyết tự chủ chip AI tiên tiến... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 26.8.2025.

Chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất sau bão số 5

Bão số 5 gây mưa lớn dị thường trên diện rộng, dù đã suy yếu và tan đi nhưng vẫn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 2 - 3 ngày tới.

Tin tức đời sống nóng hổi về ứng phó thiên tai và xu hướng tiêu dùng mới - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi người dân xã Diễn Châu, Nghệ An đang sơ tán tại trường học

ẢNH: K.HOAN

Xóa bỏ hoàn toàn xăng khoáng cần lộ trình

Bộ Công thương đề xuất từ năm 2026, toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới phải là xăng E10. Nhưng các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng cần có lộ trình để thị trường thích nghi với điều này.

Tin tức đời sống nóng hổi về ứng phó thiên tai và xu hướng tiêu dùng mới - Ảnh 2.

Khách hàng đổ xăng E10 tại một cửa hàng xăng dầu khu vực TP.HCM

ẢNH: PHẠM HỮU

Trung Quốc quyết tự chủ chip AI tiên tiến

Ngay cả khi Mỹ cho phép NVIDIA bán bộ xử lý đồ họa tiên tiến H20 dành cho phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo ở thị trường Trung Quốc, Bắc Kinh đã khước từ và tìm cách thúc đẩy tự chủ về mảng này.

Tin tức đời sống nóng hổi về ứng phó thiên tai và xu hướng tiêu dùng mới - Ảnh 3.

Cambricon đang được Trung Quốc kỳ vọng trở thành đối thủ xứng tầm của NVIDIA

Ảnh: TL

