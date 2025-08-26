Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.8.2025

Chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất sau bão số 5

Bão số 5 gây mưa lớn dị thường trên diện rộng, dù đã suy yếu và tan đi nhưng vẫn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 2 - 3 ngày tới.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi người dân xã Diễn Châu, Nghệ An đang sơ tán tại trường học ẢNH: K.HOAN

Xóa bỏ hoàn toàn xăng khoáng cần lộ trình

Bộ Công thương đề xuất từ năm 2026, toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới phải là xăng E10. Nhưng các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng cần có lộ trình để thị trường thích nghi với điều này.

Khách hàng đổ xăng E10 tại một cửa hàng xăng dầu khu vực TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU

Trung Quốc quyết tự chủ chip AI tiên tiến

Ngay cả khi Mỹ cho phép NVIDIA bán bộ xử lý đồ họa tiên tiến H20 dành cho phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo ở thị trường Trung Quốc, Bắc Kinh đã khước từ và tìm cách thúc đẩy tự chủ về mảng này.