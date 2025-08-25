Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 5: Sạt lở 300 m đê biển Thanh Hóa

Minh Hải
Minh Hải
25/08/2025 19:45 GMT+7

Chính quyền P.Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã huy động nhiều máy xúc, nhân lực khắc phục tình trạng sạt lở đê biển Nam Hải.

Chiều 25.8, chính quyền P.Nghi Sơn đã huy động nhiều máy xúc và nhân lực để đắp đoạn đê biển Nam Hải bị sạt lở. Có 2 điểm thuộc đê biển Nam Hải bị sạt lở do nước biển dâng, với tổng chiều dài khoảng 300 m. Đến khoảng 18 giờ cơ bản việc gia cố đã hoàn thành.

Bão số 5: Sạt lở 300 m đê biển Thanh Hóa - Ảnh 1.

Khu vực đê biển Nam Hải bị sạt lở

ẢNH: MINH HẢI

Cũng trong chiều cùng ngày, khu vực ven biển P.Sầm Sơn (Thanh Hóa) có sóng cao, nước biển dâng tràn qua đê vào lòng đường Hồ Xuân Hương (tuyến đường ven biển). Chính quyền địa phương và các lực lượng đã căng dây, đặt biển cảnh báo người dân không qua lại khu vực đường bị ngập.

Mưa lớn kèm theo gió cũng đã khiến rất nhiều cây xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đổ gãy. Tại P.Hạc Thành, nhiều cây cổ thụ đổ gãy đè trúng xe ô tô. Cũng trên địa bàn phường này nhiều tuyến đường bị ngập nước do mưa lớn kéo dài.

Bão số 5: Sạt lở 300 m đê biển Thanh Hóa - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng giúp người dân khu vực gần đê biển Nam Hải sơ tán tài sản

ẢNH: MINH HẢI

Tại khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất một số nơi trên địa bàn các xã Mường Chanh, Mường Lý, Tam Thanh, Trung Sơn..., chính quyền địa phương phải sơ tán hàng ngàn người dân đến nơi an toàn.

Tính đến 16 giờ ngày 25.8, toàn tỉnh Thanh Hóa đã sơ tán 11.431 người sinh sống ở khu vực nguy hiểm gần bờ biển, khu vực trũng thấp, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá.

Mực nước trên các sông ở Thanh Hóa cũng đang lên. Trên sông Yên đã phát lệnh báo động 1; trên sông Mã thủy điện Cẩm Thủy 1 đã thông báo xả lũ từ 3 giờ 20 ngày 26.8 với lưu lượng từ 2.200 m3/giây - 3.850 m3/giây.

Bão số 5 vượt ngưỡng thiết kế đê biển: Nghệ An - Hà Tĩnh khẩn cấp ứng phó

Tin liên quan

Cập nhật thiệt hại bước đầu do bão số 5 ở Hà Tĩnh

Cập nhật thiệt hại bước đầu do bão số 5 ở Hà Tĩnh

Bão số 5 với sức gió giật cấp 12, 13 kèm mưa lớn đã đổ bộ vào tỉnh Hà Tĩnh, khiến nhiều trường học cùng nhà dân bị tốc mái, cây cối đổ gãy la liệt.

Khám phá thêm chủ đề

đê biển Sạt lở Sơ tán Thanh Hóa Bão số 5
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận