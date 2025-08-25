Bão số 5: Sạt lở 300 m đê biển Thanh Hóa

Chiều 25.8, chính quyền P.Nghi Sơn đã huy động nhiều máy xúc và nhân lực để đắp đoạn đê biển Nam Hải bị sạt lở. Có 2 điểm thuộc đê biển Nam Hải bị sạt lở do nước biển dâng, với tổng chiều dài khoảng 300 m. Đến khoảng 18 giờ cơ bản việc gia cố đã hoàn thành.

Khu vực đê biển Nam Hải bị sạt lở ẢNH: MINH HẢI

Cũng trong chiều cùng ngày, khu vực ven biển P.Sầm Sơn (Thanh Hóa) có sóng cao, nước biển dâng tràn qua đê vào lòng đường Hồ Xuân Hương (tuyến đường ven biển). Chính quyền địa phương và các lực lượng đã căng dây, đặt biển cảnh báo người dân không qua lại khu vực đường bị ngập.

Mưa lớn kèm theo gió cũng đã khiến rất nhiều cây xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đổ gãy. Tại P.Hạc Thành, nhiều cây cổ thụ đổ gãy đè trúng xe ô tô. Cũng trên địa bàn phường này nhiều tuyến đường bị ngập nước do mưa lớn kéo dài.

Lực lượng chức năng giúp người dân khu vực gần đê biển Nam Hải sơ tán tài sản ẢNH: MINH HẢI

Tại khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất một số nơi trên địa bàn các xã Mường Chanh, Mường Lý, Tam Thanh, Trung Sơn..., chính quyền địa phương phải sơ tán hàng ngàn người dân đến nơi an toàn.

Tính đến 16 giờ ngày 25.8, toàn tỉnh Thanh Hóa đã sơ tán 11.431 người sinh sống ở khu vực nguy hiểm gần bờ biển, khu vực trũng thấp, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá.

Mực nước trên các sông ở Thanh Hóa cũng đang lên. Trên sông Yên đã phát lệnh báo động 1; trên sông Mã thủy điện Cẩm Thủy 1 đã thông báo xả lũ từ 3 giờ 20 ngày 26.8 với lưu lượng từ 2.200 m3/giây - 3.850 m3/giây.

