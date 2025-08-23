Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.8.2025

Giảm phát thải: Không thể chậm trễ

Các ý kiến tại tọa đàm “Giảm phát thải, lọc không khí” do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 22.8 khẳng định cần nhanh chóng kiểm soát ngay các nguồn phát thải để giảm ô nhiễm không khí ẢNH: ĐÌNH HUY

Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp tham gia Tọa đàm "Giảm phát thải, lọc không khí" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 22.8 đều có chung quan điểm là không thể chần chừ hơn nữa mà cần kiểm soát ngay các nguồn phát thải.

Điểm chuẩn ĐH 2025: Nhiều ngành trên 9 điểm/môn vẫn chưa chắc trúng tuyển

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH công bố chiều qua (22.8) ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Chiều tối qua (22.8), các trường ĐH đã hoàn tất việc công bố điểm chuẩn đợt 1 năm 2025. Ghi nhận cho thấy những ngành "nóng", thí sinh đạt 29,5 điểm chưa trúng tuyển. Nhưng những ngành điểm gần mức tuyệt đối năm nay không thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Thông điệp ngầm của ông Trump cho Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska ngày 15.8 ẢNH: AP

Trong bối cảnh tiến trình đàm phán hòa bình có vẻ vẫn bế tắc khi chiến sự tiếp diễn, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã gửi thông điệp ẩn ý đến Nga.