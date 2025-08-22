Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Israel đàm phán nhưng dồn quân chuẩn bị kiểm soát Gaza, xóa sổ Hamas
Video Thế giới

Israel đàm phán nhưng dồn quân chuẩn bị kiểm soát Gaza, xóa sổ Hamas

La Vi
La Vi
22/08/2025 15:14 GMT+7

Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 21.8 cho biết Israel sẽ bắt đầu ngay các cuộc đàm phán nhằm trả tự do cho toàn bộ con tin đang bị giam giữ tại Gaza và chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần hai năm.

Ông đưa ra tuyên bố này khi nói chuyện với binh sĩ đang phục vụ tại Gaza và cho biết ông sẽ gặp các chỉ huy để phê duyệt kế hoạch chiếm thành phố Gaza và tiêu diệt Hamas.

Hôm 20.8, quân đội đã động viên 60.000 binh sĩ dự bị - dấu hiệu cho thấy chính phủ đang đẩy mạnh kế hoạch kiểm soát Gaza bất chấp sự lên án của cộng đồng quốc tế.

Israel tuyên bố bắt đầu đàm phán ngừng bắn tại Gaza để chấm dứt chiến tranh - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại thành phố Gaza hôm 22.8

ẢNH: REUTERS

Việc gọi nhập ngũ hàng chục nghìn binh sĩ dự bị có thể kéo dài nhiều tuần, tạo thời gian cho các bên trung gian hòa giải thu hẹp khoảng cách về đề xuất ngừng bắn tạm thời mới mà Hamas đã chấp nhận, nhưng chính phủ Israel chưa chính thức phản hồi.

Đề xuất này kêu gọi ngừng bắn 60 ngày và trao trả 10 con tin còn sống đang bị các tay súng Hamas giam giữ tại Gaza, cùng 18 thi thể con tin.

Đổi lại, Israel sẽ phóng thích khoảng 200 tù nhân Palestine đã bị giam giữ lâu năm.

Chính phủ Israel tuyên bố Hamas phải trả tự do cho toàn bộ 50 con tin còn bị giam giữ tại Gaza.

Giới chức Israel cho rằng khoảng 20 người trong số họ vẫn còn sống.

Xem thêm bình luận