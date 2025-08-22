Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.8.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
22/08/2025 03:52 GMT+7

Tin tức Chế tài đủ răn đe để 'trị' thuốc giả, thực phẩm giả; Từ hợp tác xã đến hàng triệu doanh nghiệp Việt; Tuyển sinh ĐH 2025: Rắc rối đến từ đâu?... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 22.8.2025.

Chế tài đủ răn đe để "trị" thuốc giả, thực phẩm giả

Sáng 21.8, Ủy ban Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường và Ủy ban Dân nguyện - Giám sát Quốc hội tổ chức phiên giải trình việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả. (trang 3)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.8.2025 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trả lời tại phiên giải trình

ẢNH: PHẠM THẮNG

Từ hợp tác xã đến hàng triệu doanh nghiệp Việt

Từ kinh tế hợp tác xã đến "đội thuyền thúng" và giờ đây là cộng đồng gần 1 triệu doanh nghiệp là hành trình 80 năm vượt gian khó vươn lên mạnh mẽ của kinh tế VN. (trang 4)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.8.2025 - Ảnh 2.

Thương hiệu Việt đã vươn mình lên tầm quốc tế

ẢNH: V.G

Tuyển sinh ĐH 2025: Rắc rối đến từ đâu?

Theo các trường, những rắc rối của năm nay không hẳn do sự thiếu chuẩn bị tốt của nhóm xét tuyển miền Bắc mà là một hệ quả đã được các trường nhìn thấy từ trước về sự can thiệp quá sâu của Bộ GD-ĐT trong hoạt động xét tuyển. (trang 17)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.8.2025 - Ảnh 3.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 từ tháng 6 nhưng đến nay chưa biết được điểm chuẩn trúng tuyển ĐH

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xem thêm bình luận