Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.8.2025

Chế tài đủ răn đe để "trị" thuốc giả, thực phẩm giả

Sáng 21.8, Ủy ban Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường và Ủy ban Dân nguyện - Giám sát Quốc hội tổ chức phiên giải trình việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả. (trang 3)

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trả lời tại phiên giải trình ẢNH: PHẠM THẮNG

Từ hợp tác xã đến hàng triệu doanh nghiệp Việt

Từ kinh tế hợp tác xã đến "đội thuyền thúng" và giờ đây là cộng đồng gần 1 triệu doanh nghiệp là hành trình 80 năm vượt gian khó vươn lên mạnh mẽ của kinh tế VN. (trang 4)

Thương hiệu Việt đã vươn mình lên tầm quốc tế ẢNH: V.G

Tuyển sinh ĐH 2025: Rắc rối đến từ đâu?

Theo các trường, những rắc rối của năm nay không hẳn do sự thiếu chuẩn bị tốt của nhóm xét tuyển miền Bắc mà là một hệ quả đã được các trường nhìn thấy từ trước về sự can thiệp quá sâu của Bộ GD-ĐT trong hoạt động xét tuyển. (trang 17)