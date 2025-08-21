Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.8.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
21/08/2025 03:47 GMT+7

Tin tức Quy mô kinh tế Việt Nam tăng ngoạn mục; Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi phim ngắn VN - Vietnamese 2025: Nâng bước nhà làm phim trẻ; Gập ghềnh con đường đảm bảo an ninh cho Ukraine… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 21.8.2025.

Quy mô kinh tế Việt Nam tăng ngoạn mục

Sau gần 40 năm đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu ấn tượng về nhiều mặt, trong đó có những thành tựu được coi là kỳ tích. Khoảng cách thu nhập giữa Việt Nam so với hầu hết các nước trên thế giới đã được rút ngắn rất đáng kể.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.8.2025 - Ảnh 1.

Từ đống tro tàn đổ nát sau chiến tranh, Việt Nam đã có hành trình chuyển mình ngoạn mục

ẢNH: N.A

Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi phim ngắn VN - Vietnamese 2025: Nâng bước nhà làm phim trẻ

Sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi phim ngắn VN - Vietnamese 2025 (do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN và SanDisk VN tổ chức, với sự đồng hành của Gigamall VN, Beta Group) đã nhận được những tác phẩm tiềm năng, cho thấy góc nhìn độc đáo ở đa dạng chủ đề.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.8.2025 - Ảnh 2.

Người Việt phi thường, khung cảnh đất nước tươi đẹp trong các phim ngắn

ẢNH: BTC

Gập ghềnh con đường đảm bảo an ninh cho Ukraine

Dù Mỹ lẫn châu Âu đã cam kết, nhưng một giải pháp đảm bảo an ninh cho Ukraine nhằm đi đến hòa bình lâu dài giữa nước này với Nga là không hề đơn giản.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.8.2025 - Ảnh 3.

Một địa điểm ở Ukraine bị Nga tập kích

ẢNH: REUTERS

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên Kinh tế Việt Nam Báo Thanh Niên cuộc thi phim ngắn VN - Vietnamese 2025 nhà làm phim trẻ UKRAINE
