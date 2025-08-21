Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.8.2025

Quy mô kinh tế Việt Nam tăng ngoạn mục

Sau gần 40 năm đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu ấn tượng về nhiều mặt, trong đó có những thành tựu được coi là kỳ tích. Khoảng cách thu nhập giữa Việt Nam so với hầu hết các nước trên thế giới đã được rút ngắn rất đáng kể.

Từ đống tro tàn đổ nát sau chiến tranh, Việt Nam đã có hành trình chuyển mình ngoạn mục ẢNH: N.A

Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi phim ngắn VN - Vietnamese 2025: Nâng bước nhà làm phim trẻ

Sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi phim ngắn VN - Vietnamese 2025 (do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN và SanDisk VN tổ chức, với sự đồng hành của Gigamall VN, Beta Group) đã nhận được những tác phẩm tiềm năng, cho thấy góc nhìn độc đáo ở đa dạng chủ đề.

Người Việt phi thường, khung cảnh đất nước tươi đẹp trong các phim ngắn ẢNH: BTC

Gập ghềnh con đường đảm bảo an ninh cho Ukraine

Dù Mỹ lẫn châu Âu đã cam kết, nhưng một giải pháp đảm bảo an ninh cho Ukraine nhằm đi đến hòa bình lâu dài giữa nước này với Nga là không hề đơn giản.