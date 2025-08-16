Doanh nghiệp trẻ góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia đổi mới sáng tạo

Phiên đối thoại do Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam đăng cai. Tham dự chương trình có ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, Chủ tịch danh dự T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; lãnh đạo T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; đại diện các bộ, ngành, chuyên gia hàng đầu cùng gần 200 doanh nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo từ nhiều lĩnh vực.

Bà Phạm Thị Bích Huệ, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu chỉ đạo phiên đối thoại

Hàng ngàn ý kiến đóng góp để hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân

Phát biểu chỉ đạo phiên đối thoại, bà Phạm Thị Bích Huệ, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Western Pacific cho biết: "Với phiên đối thoại này, Vòng đối thoại địa phương VPSF 2025 đã đi được một nửa chặng đường.

Từ đầu chuỗi sự kiện đến nay, Ban tổ chức đã ghi nhận hàng ngàn ý kiến đóng góp trực tiếp tại các diễn đàn cũng như qua các kênh gián tiếp. Những ý kiến này không chỉ phản ánh sâu sắc thực tiễn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực, mà còn là nguồn dữ liệu quan trọng để tổng hợp, phân tích và kiến nghị, đề xuất lên Chính phủ giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân".

Theo bà Huệ, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, là kim chỉ nam và là bảo trợ chính trị vững chắc cho cộng đồng doanh nhân trẻ, doanh nghiệp tiên phong.

Ông Hoàng Bình Quân và bà Phạm Thị Bích Huệ tham gia chương trình

Sắp tới, Đề án quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo sẽ cụ thể hóa các định hướng này, tạo hành lang pháp lý, cơ chế tài chính và môi trường hợp tác để ý tưởng có thể đi từ phòng thí nghiệm ra thị trường, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia đổi mới sáng tạo vào năm 2045.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 - Phiên chuyên đề Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, nhấn mạnh rằng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chuyển mình mạnh mẽ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là "chìa khóa vàng" giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phiên chuyên đề được tổ chức nhằm lắng nghe, chia sẻ thẳng thắn về thực trạng, khó khăn của doanh nghiệp khởi nghiệp; đồng thời đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách khả thi gắn với tinh thần Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Ông cũng đề cao việc kết nối nguồn lực từ Nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững. Sự tham dự đông đảo tại sự kiện thể hiện tinh thần đồng hành, kiến tạo tương lai của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân. Ông kỳ vọng qua các trao đổi cởi mở, phiên thảo luận sẽ đưa ra các đề xuất thiết thực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp sáng tạo trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc phiên chuyên đề

Giải pháp giúp Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình

Tại phiên thảo luận chuyên đề, các tham luận đã cung cấp góc nhìn đa chiều về "bộ ba" trọng tâm, gồm: Khoa học công nghệ - Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số (STID) như động lực trung tâm giúp Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình; phân tích mối liên hệ giữa chuyển đổi số và lợi thế cạnh tranh của kinh tế tư nhân; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ doanh nghiệp tiên phong trong áp dụng các chính sách mới.

Tại phiên đối thoại, các đại biểu đã trao đổi sôi nổi, với nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề then chốt: tiếp cận vốn và quỹ đầu tư mạo hiểm, ưu đãi thuế cho R&D, cơ chế sandbox cho công nghệ mới, kết nối viện - trường - doanh nghiệp, bảo hộ sở hữu trí tuệ, và các giải pháp để doanh nghiệp vùng sâu, vùng xa tham gia mạnh mẽ vào chuyển đổi số. Đại diện các bộ, ngành và các chuyên gia đã trực tiếp giải đáp, trao đổi, làm rõ thêm các ý kiến, kiến nghị, khúc mắc của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hữu Xuyên, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ tham luận tại chương trình

Theo TS Nguyễn Hữu Xuyên, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, "bộ ba" Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (STID) là động lực cốt lõi để dẫn dắt khởi nghiệp sáng tạo và thúc đẩy kinh tế tư nhân. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ dựa vào tài nguyên và đầu tư sang dựa vào đổi mới sáng tạo.

Ông Xuyên chỉ ra rằng, khoa học công nghệ là nền tảng tạo ra tri thức, đổi mới sáng tạo là động lực chuyển hóa tri thức thành các giải pháp và sản phẩm mới, còn chuyển đổi số là môi trường để ứng dụng và lan tỏa nhanh chóng. Để Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, cần có các chính sách quốc gia mạnh mẽ để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, từ giai đoạn ý tưởng đến khi thương mại hóa thành công trên thị trường.

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nhân trẻ

Kết luận phiên, ban tổ chức khẳng định các ý kiến, kiến nghị thu được sẽ là cơ sở quan trọng để kiến nghị chính sách tại Phiên cấp bộ và Phiên toàn thể VPSF 2025, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, đồng thời kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ bản sắc riêng.

Các ý kiến từ phiên sẽ được tổng hợp báo cáo tại Phiên đối thoại cấp Bộ và Phiên toàn thể VPSF 2025, trở thành cơ sở kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia theo Nghị quyết 68-NQ/TW.