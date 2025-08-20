Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.8.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
20/08/2025 03:54 GMT+7

Tin tức Việt Nam một dải non sông; Gian nan bảo tồn chứng tích đặc biệt về Hoàng Sa; Mexico xóa nghèo cho hơn 13 triệu người... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 20.8.2025.

Việt Nam một dải non sông

Bon bon trên những tuyến cao tốc 4 làn xe hơi chạy tốc độ hàng trăm km/giờ, ít ai có thể hình dung cách đây 80 năm, dải non sông Nam - Bắc chỉ được nối bằng những tuyến đường mòn mà gần như không có xe chạy, phần lớn chỉ có người đi bộ ròng rã ngày qua ngày, tháng qua tháng.

- Ảnh 1.

Năm 2025 ghi dấu mốc quan trọng hoàn thành toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông dài 3.000 km

Ảnh: Nam Long

Gian nan bảo tồn chứng tích đặc biệt về Hoàng Sa

Chứng tích đặc biệt - vỏ tàu cá ĐNa 90152 hiện đặt tại Nhà trưng bày Hoàng Sa (TP.Đà Nẵng) - đang xuống cấp do trưng bày ngoài trời quá lâu. Hiện vật này trước hết cần một cuộc trùng tu và có giải pháp bảo vệ, bảo tồn căn cơ. 

- Ảnh 2.

Tàu cá ĐNa 90152 đang được trưng bày ngoài trời

ẢNH: HOÀNG SƠN

Mexico xóa nghèo cho hơn 13 triệu người

Giới quan sát cho rằng các chính sách tăng lương và phúc lợi xã hội trong nhiệm kỳ cựu Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador là động lực cho những thành tựu giảm nghèo tại Mexico. 

- Ảnh 3.

Người vô gia cư kéo xe chở vật dụng cá nhân trên tuyến phố ở thủ đô Mexico City (Mexico)

Ảnh: AFP

Hoàng Sa Việt Nam TP. Đà Nẵng Bảo tồn cao tốc
