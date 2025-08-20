Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.8.2025

Việt Nam một dải non sông

Bon bon trên những tuyến cao tốc 4 làn xe hơi chạy tốc độ hàng trăm km/giờ, ít ai có thể hình dung cách đây 80 năm, dải non sông Nam - Bắc chỉ được nối bằng những tuyến đường mòn mà gần như không có xe chạy, phần lớn chỉ có người đi bộ ròng rã ngày qua ngày, tháng qua tháng.

Năm 2025 ghi dấu mốc quan trọng hoàn thành toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông dài 3.000 km Ảnh: Nam Long

Gian nan bảo tồn chứng tích đặc biệt về Hoàng Sa

Chứng tích đặc biệt - vỏ tàu cá ĐNa 90152 hiện đặt tại Nhà trưng bày Hoàng Sa (TP.Đà Nẵng) - đang xuống cấp do trưng bày ngoài trời quá lâu. Hiện vật này trước hết cần một cuộc trùng tu và có giải pháp bảo vệ, bảo tồn căn cơ.

Tàu cá ĐNa 90152 đang được trưng bày ngoài trời ẢNH: HOÀNG SƠN

Mexico xóa nghèo cho hơn 13 triệu người

Giới quan sát cho rằng các chính sách tăng lương và phúc lợi xã hội trong nhiệm kỳ cựu Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador là động lực cho những thành tựu giảm nghèo tại Mexico.