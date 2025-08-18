Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.8.2025

80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025): "Lá chắn thép" bảo vệ Đảng và nhân dân

Ngày 17.8, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khu thương mại tự do sẽ là động lực mới cho TP.HCM

Khu thương mại tự do kết nối với Trung tâm tài chính quốc tế sẽ tạo động lực phát triển mới cho TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Theo các chuyên gia, khu thương mại tự do sẽ tạo cú hích phát triển cho TP.HCM nhưng cần được quy hoạch bài bản, tránh dàn trải ẢNH: ĐỘC LẬP





TP.HCM cần thiết phải có khu thương mại tự do để tạo cú hích phát triển đa dạng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chuyến đi Mỹ nhiều thách thức của Tổng thống Zelensky

Giới quan sát nhận định sức ép cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến công du Mỹ là rất lớn, khi vừa phải bảo vệ lợi ích của Kyiv và tránh lặp lại màn đấu khẩu với Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ẢNH: REUTERS



