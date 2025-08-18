Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.8.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
18/08/2025 03:59 GMT+7

Tin tức 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025): 'Lá chắn thép' bảo vệ Đảng và nhân dân; Khu thương mại tự do sẽ là động lực mới cho TP.HCM; Chuyến đi Mỹ nhiều thách thức của Tổng thống Zelensky… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 18.8.2025.

80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025): "Lá chắn thép" bảo vệ Đảng và nhân dân

Ngày 17.8, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khu thương mại tự do sẽ là động lực mới cho TP.HCM

Khu thương mại tự do kết nối với Trung tâm tài chính quốc tế sẽ tạo động lực phát triển mới cho TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

80 Năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân bảo vệ Đảng và nhân dân - Ảnh 1.

Theo các chuyên gia, khu thương mại tự do sẽ tạo cú hích phát triển cho TP.HCM nhưng cần được quy hoạch bài bản, tránh dàn trải

ẢNH: ĐỘC LẬP


80 Năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân bảo vệ Đảng và nhân dân - Ảnh 2.

TP.HCM cần thiết phải có khu thương mại tự do để tạo cú hích phát triển đa dạng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chuyến đi Mỹ nhiều thách thức của Tổng thống Zelensky

Giới quan sát nhận định sức ép cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến công du Mỹ là rất lớn, khi vừa phải bảo vệ lợi ích của Kyiv và tránh lặp lại màn đấu khẩu với Tổng thống Donald Trump.

80 Năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân bảo vệ Đảng và nhân dân - Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

ẢNH: REUTERS


Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.8.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.8.2025

Tin tức 250 công trình chào mừng Quốc khánh; Vun đắp bình yên từ 'mỗi ngày một việc tốt'; Giờ G trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Nga... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 15.8.2025.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.8.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.8.2025

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in khu thương mại tự do Tổng thống Zelensky Báo Thanh Niên ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận