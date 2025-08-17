Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.8.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
17/08/2025 06:30 GMT+7

Tin tức 80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam; Mở luồng visa kép hút du khách và nhà đầu tư; Sau thượng đỉnh Mỹ - Nga, tương lai nào cho Ukraine?... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 17.8.2025.

80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành công trình trụ sở Bộ Công an tại Hà Nội ngày 16.8

ẢNH: TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025), Đại tướng Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản VN, đã có bài viết 80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam. Thanh Niên trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn bài viết của Tổng Bí thư.

Mở luồng visa kép hút du khách và nhà đầu tư

- Ảnh 2.

Những đột phá trong chính sách visa là cú hích để du lịch VN bứt tốc mạnh mẽ

ẢNH: NHẬT THỊNH

VN đang có công cụ kép: visa du lịch mở rộng để hút khách cao cấp và visa đặc biệt để hút nhà đầu tư, chuyên gia, tạo hiệu ứng cộng hưởng giữa du lịch và kinh tế - đầu tư, đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng kinh tế chung của đất nước.

Sau thượng đỉnh Mỹ - Nga, tương lai nào cho Ukraine?

- Ảnh 3.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson

ẢNH: REUTERS

Hôm qua, hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra ở bang Alaska (Mỹ) mà không đạt được thỏa thuận nào, đồng nghĩa với việc tương lai xung đột Ukraine vẫn khó đoán.

