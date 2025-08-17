Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.8.2025

80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025), Đại tướng Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản VN, đã có bài viết 80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam. Thanh Niên trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn bài viết của Tổng Bí thư.
Mở luồng visa kép hút du khách và nhà đầu tư
VN đang có công cụ kép: visa du lịch mở rộng để hút khách cao cấp và visa đặc biệt để hút nhà đầu tư, chuyên gia, tạo hiệu ứng cộng hưởng giữa du lịch và kinh tế - đầu tư, đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng kinh tế chung của đất nước.
Sau thượng đỉnh Mỹ - Nga, tương lai nào cho Ukraine?
Hôm qua, hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra ở bang Alaska (Mỹ) mà không đạt được thỏa thuận nào, đồng nghĩa với việc tương lai xung đột Ukraine vẫn khó đoán.
Bình luận (0)