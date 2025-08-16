Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.8.2025

Cấp bách tăng tốc trạm sạc xe điện

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho trụ/trạm sạc xe điện sẽ được ban hành trong năm nay Ảnh: Nhật Thịnh

Bên cạnh vấn đề về chi phí và khả năng tiếp cận tài chính, hệ thống trạm sạc là một trong những thách thức lớn nhất trong chuyển đổi giao thông xanh. (Trang 4)

Có nên quay lại cả nước một bộ sách giáo khoa?

Từ năm học 2020 - 2021, Chương trình GDPT 2018 với “một chương trình - nhiều SGK” chính thức vận hành và năm 2025 hoàn tất một vòng chu trình đổi mới ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Chủ trương "một chương trình - nhiều sách giáo khoa" là định hướng nhất quán của Đảng, Nhà nước, đã triển khai hiệu quả trong 5 năm qua với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và 3 bộ sách giáo khoa xã hội hóa. (Trang 17)

Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025: Cuộc đấu của bản lĩnh

Huỳnh Như (phải) và đồng đội đang có phong độ cao ở giải lần này ẢNH: MINH TÚ

Với những màn trình diễn thuyết phục ở vòng bảng, đội tuyển nữ VN được đánh giá đủ sức đánh bại Úc ở bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2025, diễn ra lúc 20 giờ hôm nay 16.8 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng). (Trang 21)