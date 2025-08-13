Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.8.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
13/08/2025 03:57 GMT+7

Tin tức Phát hiện, xử phạt vi phạm giao thông bằng AI; Gạo Việt 'cầm chắc' vị trí số 2 thế giới; Cuộc cờ Ukraine trước thượng đỉnh Mỹ - Trung... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 13.8.2025.

Phát hiện, xử phạt vi phạm giao thông bằng AI

- Ảnh 1.

Trung tâm Thông tin chỉ huy của Cục CSGT tại Hà Nội ứng dụng AI vào giám sát, xử lý vi phạm giao thông

ẢNH: TUẤN MINH

Thông qua camera giám sát tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ phát hiện vi phạm, gửi thông báo tới bộ phận xử lý và chủ phương tiện, nên CSGT không cần ra đường chặn bắt xe vi phạm.

Gạo Việt "cầm chắc" vị trí số 2 thế giới

- Ảnh 2.

Xuất khẩu gạo của VN “cầm chắc” vị trí thứ 2 thế giới trong bối cảnh dư cung

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Gạo Việt Nam đã tạo ra sân chơi riêng ở nhiều thị trường quan trọng là Philippines hay Trung Quốc. Với đề án 1 triệu héc ta có thể tiếp tục phát triển ở các thị trường cao cấp hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc…

Cuộc cờ Ukraine trước thượng đỉnh Mỹ - Trung

- Ảnh 3.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại Phần Lan năm 2018

ẢNH: REUTERS

Hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine sẵn sàng tham gia đàm phán, nhưng cho đến khi tinh thần trong nước của họ chưa bắt đầu sụp đổ, họ sẽ không chấp nhận ngừng bắn cũng như không đồng ý bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào.

