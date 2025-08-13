Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.8.2025

Phát hiện, xử phạt vi phạm giao thông bằng AI
Thông qua camera giám sát tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ phát hiện vi phạm, gửi thông báo tới bộ phận xử lý và chủ phương tiện, nên CSGT không cần ra đường chặn bắt xe vi phạm.
Gạo Việt "cầm chắc" vị trí số 2 thế giới
Gạo Việt Nam đã tạo ra sân chơi riêng ở nhiều thị trường quan trọng là Philippines hay Trung Quốc. Với đề án 1 triệu héc ta có thể tiếp tục phát triển ở các thị trường cao cấp hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc…
Cuộc cờ Ukraine trước thượng đỉnh Mỹ - Trung
Hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine sẵn sàng tham gia đàm phán, nhưng cho đến khi tinh thần trong nước của họ chưa bắt đầu sụp đổ, họ sẽ không chấp nhận ngừng bắn cũng như không đồng ý bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào.
