Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.8.2025

Phát hiện, xử phạt vi phạm giao thông bằng AI

Trung tâm Thông tin chỉ huy của Cục CSGT tại Hà Nội ứng dụng AI vào giám sát, xử lý vi phạm giao thông ẢNH: TUẤN MINH

Thông qua camera giám sát tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ phát hiện vi phạm, gửi thông báo tới bộ phận xử lý và chủ phương tiện, nên CSGT không cần ra đường chặn bắt xe vi phạm.

Gạo Việt "cầm chắc" vị trí số 2 thế giới

Xuất khẩu gạo của VN “cầm chắc” vị trí thứ 2 thế giới trong bối cảnh dư cung ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Gạo Việt Nam đã tạo ra sân chơi riêng ở nhiều thị trường quan trọng là Philippines hay Trung Quốc. Với đề án 1 triệu héc ta có thể tiếp tục phát triển ở các thị trường cao cấp hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc…

Cuộc cờ Ukraine trước thượng đỉnh Mỹ - Trung

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại Phần Lan năm 2018 ẢNH: REUTERS

Hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine sẵn sàng tham gia đàm phán, nhưng cho đến khi tinh thần trong nước của họ chưa bắt đầu sụp đổ, họ sẽ không chấp nhận ngừng bắn cũng như không đồng ý bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào.