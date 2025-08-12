Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.8.2025

Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc

Sáng 11.8, tại Phủ Tổng thống Yongsan ở thủ đô Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc.

Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự trong Lễ đón tại Phủ Tổng thống Yongsan ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc ẢNH: TTXVN

Tỉ phú sâm Ngọc Linh méo mặt vì… "chuột quý tộc"

Thủ phủ sâm Ngọc Linh ở vùng cao TP.Đà Nẵng vừa đối mặt với nạn trộm cắp, vừa ứng phó bất lực trước kẻ thù mới: "chuột quý tộc".

Một vườn sâm Ngọc Linh đang mùa ra hạt ẢNH: NAM THỊNH

Thấy gì từ vụ tàu chiến và tàu hải cảnh Trung Quốc đâm nhau ở Biển Đông?

Gặp rủi ro khi "hợp đồng tác chiến" trước tàu tuần duyên Philippines, tàu chiến và tàu hải cảnh Trung Quốc đã đâm vào nhau ở Biển Đông.

Tàu hải cảnh 3104 sau khi va chạm với tàu chiến ẢNH: PCG



