Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.8.2025

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc

Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc từ ngày 10 - 13.8. (trang 2)

Việt Nam sắp có kênh huy động vốn quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính xem quy hoạch Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, ngày 2.8.2025 Ảnh: TTXVN

Đến hết năm 2025 sẽ hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và TP.Đà Nẵng. Đây được xem là bước đột phá để thu hút nguồn lực tài chính trung và dài hạn, tạo nền tảng cho tăng trưởng KT-XH của VN trong giai đoạn mới. (trang 4)

Tổng thống Trump thuần phục các "ông lớn" công nghệ

Món quà của CEO Tim Cook tặng Tổng thống Donald Trump Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có nhiều động thái để các tập đoàn công nghệ hàng đầu của nước này phải nghe theo các chỉ dẫn của Nhà Trắng. (trang 23)