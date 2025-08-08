Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.8.2025

Việt Nam ngày càng thu hút khách ngoại

Giữa tháng thấp điểm nhất của mùa du lịch, VN vẫn tiếp nối đà kỷ lục đón khách ngoại.

Du khách nước ngoài tham quan Hội An bằng xe đạp ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hoa mắt vì tiền điện "nhảy bậc"

Biểu thuế lũy tiến với giá giữa các bậc tăng quá cao đang khiến người tiêu dùng hoa mắt vì hóa đơn tiền điện mùa nắng nóng.

Giá điện lũy tiến và mức chênh lệch cao giữa các bậc khiến người dùng điện chịu thiệt ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cú sốc lớn về tiền thưởng

Tại Olympic 2028, nếu đoạt HCV, VĐV VN sẽ được thưởng số tiền lớn kỷ lục lên đến 3,5 tỉ đồng. Còn nếu giành HCV ASIAD, VĐV VN sẽ được thưởng 700 triệu đồng. Đây là mức đề xuất mới nhất của ngành thể thao về chế độ đãi ngộ dành cho VĐV.