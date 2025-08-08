Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.8.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
08/08/2025 03:55 GMT+7

Tin tức Việt Nam ngày càng thu hút khách ngoại; Hoa mắt vì tiền điện 'nhảy bậc'; Cú sốc lớn về tiền thưởng... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 8.8.2025.

Việt Nam ngày càng thu hút khách ngoại

Giữa tháng thấp điểm nhất của mùa du lịch, VN vẫn tiếp nối đà kỷ lục đón khách ngoại.

Khách du lịch Việt Nam ngày càng tăng trong mùa du lịch 2025 tại Hội An - Ảnh 1.

Du khách nước ngoài tham quan Hội An bằng xe đạp

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hoa mắt vì tiền điện "nhảy bậc"

Biểu thuế lũy tiến với giá giữa các bậc tăng quá cao đang khiến người tiêu dùng hoa mắt vì hóa đơn tiền điện mùa nắng nóng.

Khách du lịch Việt Nam ngày càng tăng trong mùa du lịch 2025 tại Hội An - Ảnh 2.

Giá điện lũy tiến và mức chênh lệch cao giữa các bậc khiến người dùng điện chịu thiệt

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cú sốc lớn về tiền thưởng

Tại Olympic 2028, nếu đoạt HCV, VĐV VN sẽ được thưởng số tiền lớn kỷ lục lên đến 3,5 tỉ đồng. Còn nếu giành HCV ASIAD, VĐV VN sẽ được thưởng 700 triệu đồng. Đây là mức đề xuất mới nhất của ngành thể thao về chế độ đãi ngộ dành cho VĐV.

Khách du lịch Việt Nam ngày càng tăng trong mùa du lịch 2025 tại Hội An - Ảnh 3.

Để thể thao VN có thêm nhà vô địch Olympic như Hoàng Xuân Vinh, nhà nước cần có đột phá về chế độ đãi ngộ

ẢNH: KHẢ HÒA

