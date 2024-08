Lễ bế mạc cực kỳ ấn tượng, tài tử Tom Cruise làm điều đặc biệt: Hẹn Olympic 2028!

Olympic 2024 đã khép lại 2 tuần rưỡi đầy cảm xúc và bằng một chương trình hoành tráng, quy tụ nhiều ngôi sao tại sân Stade de France với hơn 70.000 khán giả, trao lại quyền đăng cai Olympic mùa hè cho thành phố tiếp theo vào năm 2028: Los Angeles (Mỹ).

Olympic 2024 khép lại với buổi bế mạc nhiều màu sắc AFP

Trong màn trình diễn theo phong cách Hollywood, nam diễn viên nổi tiếng Tom Cruise đã có màn nhảy xuống từ mái sân trong nền bài hát chủ đề của "Nhiệm vụ bất khả thi", bắt tay các VĐV, trước khi nhận lá cờ Olympic từ ngôi sao thể dục dụng cụ ngôi sao Simone Biles, đặt nó lên thùng sau xe máy và lái ra khỏi sân vận động.

Đây chỉ là một trong những điểm nhấn của lễ bế mạc. Chương trình nghệ thuật tôn vinh chủ đề Olympic, pháo hoa vàng và hàng nghìn VĐV cũng để lại nhiều ấn tượng và khó quên.

Nam diễn viên nổi tiếng Tom Cruise đã có màn nhảy mạo hiểm từ mái sân Stade de France AFP

Nam diễn viên nổi tiếng Tom Cruise nhận cờ bàn giao để Los Angeles đăng cai Olympic 2028 AFP

Khi chương trình bắt đầu, đám đông khán giả trên sân vận động đã reo hò khi VĐV bơi lội người Pháp Léon Marchand, mặc vest và cà vạt thay vì quần bơi anh đã mặc khi giành 4 huy chương vàng, xuất hiện trên màn hình lớn đang nhận ngọn lửa Olympic. Tại đó, ngọn lửa Olympic đã thắp sáng thủ đô nước Pháp trong suốt thời gian diễn ra Olympic, khiến đám đông phấn khích.

Các VĐV diễu hành vào sân vận động vẫy cờ của 205 quốc gia và vùng lãnh thổ của họ - một màn thể hiện sự đoàn kết toàn cầu trong một thế giới đang bị căng thẳng và xung đột toàn cầu. Màn hình sân vận động mang dòng chữ "Cùng nhau, đoàn kết vì hòa bình".

Với 329 nội dung tranh huy chương đã hoàn thành, nhiều người đeo huy chương sáng bóng cùng các nhân viên trong đội đã lấp đầy đấu trường, nhảy múa và hò reo theo nhịp điệu sôi động.

Nhiều nghệ sĩ và vũ công biểu diễn tại lễ bế mạc AFP

Không giống như ở Olympic 2020, nơi Olympic bị hoãn lại một năm do đại dịch Covid-19 và phần lớn không có người hâm mộ, các VĐV và hơn 70.000 khán giả tại đấu trường Paris đã ăn mừng một cách vô tư, cùng nhau hát vang bài hát của nhóm nhạc Queen "We Are the Champions".

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach - người ngồi cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong suốt lễ khai mạc - cho biết Olympic "có thể tạo ra một nền hòa bình văn hóa truyền cảm hứng cho thế giới".

Đội tuyển Mỹ một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng huy chương, với tổng cộng 126 huy chương và 40 HCV. Không giống như lễ khai mạc ngập tràn mưa nhưng vẫn náo nhiệt của Paris diễn ra dọc theo Sông Seine ở trung tâm thành phố, phần nghệ thuật của lễ bế mạc có cách tiếp cận trang trọng hơn, với chủ đề về kỷ nguyên vũ trụ và Olympic. Các biểu tượng Olympic được tôn vinh, bao gồm lá cờ Hy Lạp, nơi khai sinh ra Olympic cổ đại, và năm vòng tròn Olympic đan xen, sáng lên màu trắng trong đấu trường nơi hàng chục nghìn ngọn đèn lấp lánh như đom đóm...