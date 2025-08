Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.8.2025

Vinh danh những tấm gương quên mình vì cuộc sống bình yên

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025), ngày 4.8, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các điển hình tiên tiến Công an nhân dân dự Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự gặp mặt các điển hình tiên tiến dự Đại hội thi đua” Vì An ninh tổ quốc” lần thứ IX ẢNH: TTXVN

Giữa thuế đối ứng, đơn hàng xuất khẩu tăng trở lại

Báo cáo Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất VN tháng 7 do S&P Global công bố lần đầu tiên sau 4 tháng vượt trên ngưỡng 50 điểm. Trong đó số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng trở lại.

Các nhóm hàng nông sản của VN có lợi thế khi xuất khẩu vào Mỹ nói riêng và thế giới nói chung ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Đừng để bị "bắt cóc online": Bình tĩnh, ngắt liên lạc, báo người thân

Chuyên gia khuyến cáo HS-SV khi nhận cuộc gọi nghi ngờ cần giữ bình tĩnh, ngắt liên lạc, báo với người thân gọi công an địa phương để xác minh mà tuyệt đối không làm theo bất cứ yêu cầu nào trước khi có người lớn hỗ trợ.