Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày 9.8.2025

TN
TN
09/08/2025 05:00 GMT+7

Tin tức Báo động gia tăng đột quỵ, Nguyện vọng xét tuyển tăng gấp đôi, điểm chuẩn ĐH có tăng ?, Sách hay: Huyền thoại SBC với những chuyên án lừng lẫy… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 9.8.2025.

Báo động gia tăng đột quỵ

- Ảnh 1.

Các bác sĩ của Trung tâm Đột quỵ, BV Bạch Mai đánh giá ca bệnh trên kết quả chụp chẩn đoán

ẢNH: TUẤN MINH

Đột quỵ, bệnh lý tim mạch hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại VN, thậm chí gây tử vong bất kỳ. Hầu hết ca bệnh đột quỵ liên quan nhiều đến lối sống nhưng chưa được kiểm soát hiệu quả.

Nguyện vọng xét tuyển tăng gấp đôi, điểm chuẩn ĐH có tăng?

- Ảnh 2.

Các trường ĐH-CĐ sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 từ 17 giờ ngày 20.8

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo số liệu của Bộ GD-ĐT và ghi nhận từ các trường ĐH, số lượng nguyện vọng và số thí sinh xét tuyển nhiều trường năm nay tăng gấp đôi so với năm 2024.

Sách hay: Huyền thoại SBC với những chuyên án lừng lẫy

- Ảnh 3.

Huyền thoại SBC do NXB Công an nhân dân ấn hành

ẢNH: TGCC

Đã có một thời, nhiều cái tên ở đội SBC (Công an TP.HCM) trở thành nỗi khiếp sợ đối với các băng nhóm tội phạm. Nhiều vụ án nổi tiếng: vụ bắn vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga, vụ bắt cóc con trai nghệ sĩ Kim Cương, bắt cóc con gái bác sĩ Lã Hỷ, thảm sát tại nhà “Quận chúa” Mộng Hoa… cùng những chiến công đặc biệt xuất sắc đã được “vén màn bí mật” trong tác phẩm Huyền thoại SBC.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
