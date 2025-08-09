Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày 9.8.2025

Báo động gia tăng đột quỵ
Đột quỵ, bệnh lý tim mạch hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại VN, thậm chí gây tử vong bất kỳ. Hầu hết ca bệnh đột quỵ liên quan nhiều đến lối sống nhưng chưa được kiểm soát hiệu quả.
Nguyện vọng xét tuyển tăng gấp đôi, điểm chuẩn ĐH có tăng?
Theo số liệu của Bộ GD-ĐT và ghi nhận từ các trường ĐH, số lượng nguyện vọng và số thí sinh xét tuyển nhiều trường năm nay tăng gấp đôi so với năm 2024.
Sách hay: Huyền thoại SBC với những chuyên án lừng lẫy
Đã có một thời, nhiều cái tên ở đội SBC (Công an TP.HCM) trở thành nỗi khiếp sợ đối với các băng nhóm tội phạm. Nhiều vụ án nổi tiếng: vụ bắn vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga, vụ bắt cóc con trai nghệ sĩ Kim Cương, bắt cóc con gái bác sĩ Lã Hỷ, thảm sát tại nhà “Quận chúa” Mộng Hoa… cùng những chiến công đặc biệt xuất sắc đã được “vén màn bí mật” trong tác phẩm Huyền thoại SBC.
