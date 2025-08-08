Lần đầu tham gia xét tuyển chung: Trường CĐ hồi hộp chờ nguyện vọng của thí sinh

N HIỀU NHƯNG CHƯA RÕ BAO NHIÊU NGUYỆN VỌNG 1

Năm 2025, bên cạnh hình thức tuyển sinh truyền thống, lần đầu tiên có 194 trường cao đẳng (CĐ) trên toàn quốc đã tham gia hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT để thí sinh (TS) có thể đăng ký xét tuyển cùng lúc với các trường ĐH.

Tiến sĩ Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết hiện nay trường đã thấy được sơ bộ số lượng nguyện vọng (NV) đăng ký vào trường qua hệ thống xét tuyển chung là hơn 7.000. "Tuy nhiên trong số 7.000 NV này, có bao nhiêu NV1 thì trường chưa có thông tin, phải đợi quá trình lọc ảo hoàn tất mới có số liệu chính xác", tiến sĩ Kha nói.

Năm 2025, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng xét tuyển 4.000 chỉ tiêu, đến thời điểm này TS nhập học vào trường bằng các phương thức xét tuyển thẳng, xét học bạ và xét điểm thi đánh giá năng lực đã đạt khoảng 75% chỉ tiêu. Trường dành 20 - 25% chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. "Bên cạnh 7.000 NV trên hệ thống của Bộ, trường cũng nhận được khoảng 2.000 hồ sơ đăng ký qua phần mềm tuyển sinh riêng của trường. Với tình hình này, sau khi đợt tuyển sinh chung hoàn tất, có thể trường sẽ đạt đủ chỉ tiêu", tiến sĩ Kha nhận định.

Nhiều thí sinh đăng ký nguyện vọng vào cao đẳng nhưng chưa biết số lượng cụ thể nguyện vọng 1 là bao nhiêu ẢNH: MỸ QUYÊN

Tiến sĩ Lê Ngọc Trung, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế đối ngoại, cho hay trường đã nhận được khoảng 6.000 NV qua hệ thống chung của Bộ và hiện cũng chưa biết số liệu chính xác NV1 là bao nhiêu. "Qua đây có thể thấy vẫn có nhiều TS quan tâm tới trường CĐ thông qua hệ thống tuyển sinh chung với ĐH. Tuy nhiên, xét về tâm lý của đa số, có thể bậc CĐ chưa phải là NV ưu tiên số 1, phần lớn các em sẽ ưu tiên NV1 vào ĐH hơn. Hiện các trường CĐ vẫn rất mông lung không biết trong số hàng ngàn NV thì liệu sau khi lọc ảo sẽ còn lại bao nhiêu em", tiến sĩ Trung chia sẻ.

Theo tiến sĩ Trung, đến thời điểm này, qua phương thức xét học bạ và đánh giá năng lực, trường đã tuyển được khoảng hơn 60% chỉ tiêu.

Tâm lý của đa số thí sinh và phụ huynh vẫn ưu tiên học ĐH. Chỉ tiêu ĐH tăng hằng năm, điểm chuẩn nhiều trường lại thấp ngang CĐ, thì trường CĐ không thể cạnh tranh nếu chỉ có một đợt tuyển sinh chung với ĐH. Tiến sĩ LÊ NGỌC TRUNG (Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế đối ngoại)

Trường CĐ Kinh tế TP.HCM cũng đã có hơn 2.000 TS nhập học bằng phương thức xét học bạ, đạt khoảng 60% chỉ tiêu. "Với gần 3.000 NV theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT qua hệ thống của Bộ, hiện trường cũng đang hồi hộp không biết sau khi lọc ảo thì số lượng các em đăng ký NV1 vào trường là bao nhiêu", đại diện trường cho hay.

Trong khi đó, số lượng NV vào các trường CĐ ngoài công lập ít hơn, mỗi trường khoảng trên dưới 1.000 NV, có trường vài trăm.

Đ Ề XUẤT CAO ĐẲNG DUY TRÌ 2 HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Nhiều năm qua, do đặc thù của bậc học, tuyển sinh CĐ và trung cấp được chủ động thực hiện quanh năm, nghĩa là các trường có thể nhận hồ sơ từ tháng 1 đến hết tháng 12 hằng năm. Trên thực tế, để tuyển sinh cho năm học 2025 - 2026, nhiều trường triển khai kế hoạch từ tháng 11, 12.2024.

Tiến sĩ Lê Ngọc Trung cho rằng nếu xác định ĐH và CĐ là 2 bậc học với đặc thù khác nhau thì phải có 2 quy chế tuyển sinh riêng. "Tâm lý của đa số TS và phụ huynh vẫn ưu tiên học ĐH. Chỉ tiêu ĐH tăng hằng năm, điểm chuẩn nhiều trường lại thấp ngang CĐ, thì trường CĐ không thể cạnh tranh nếu chỉ có một đợt tuyển sinh chung với ĐH. Vì thế, bậc CĐ vẫn nên được sử dụng song song 2 hình thức tuyển sinh, đó là nhận hồ sơ trực tiếp tại trường thành nhiều đợt và tuyển sinh chung trên hệ thống của Bộ", tiến sĩ Trung đề xuất.

Thạc sĩ Nguyễn Đăng Lý, Hiệu trưởng Trường CĐ Quốc tế TP.HCM, nhận định trường CĐ không thể trông đợi hoàn toàn vào đợt xét tuyển chung với ĐH vì chắc chắn số lượng sẽ không nhiều, chỉ có thể song song cả 2 hình thức mới mong tuyển đủ chỉ tiêu. Hiện tại đã có khoảng 400 TS nhập học vào trường, đạt 40% chỉ tiêu năm nay.

Thí sinh nộp hồ sơ vào trường cao đẳng ảnh: Đạt Phạm

"Vẫn biết rằng tuyển sinh là cạnh tranh công bằng, nhưng rõ ràng ĐH có nhiều lợi thế hơn khi chỉ tiêu lớn, điểm sàn thấp, cơ quan nhà nước khi tuyển dụng lại chỉ nhận người có bằng ĐH... Cho nên nếu chỉ có một đợt tuyển sinh chung, Bộ cần phân tầng, xác định điểm sàn ĐH riêng, CĐ riêng. Theo đó, điểm sàn ĐH căn cứ vào tổng số TS tham gia kỳ thi tốt nghiệp, tổng chỉ tiêu ĐH, phổ điểm của TS. Tương tự, Bộ cũng xác định tổng chỉ tiêu CĐ và căn cứ vào đó để xây dựng điểm sàn cho bậc CĐ", thạc sĩ Lý phân tích.

Ở góc độ khác, thạc sĩ Vũ Văn Đông, Trưởng khoa Công nghệ - Kỹ thuật, Trường CĐ Bách khoa Bách Việt, cho rằng có 2 lý do chính để TS chọn học CĐ. Một là TS điểm thấp, biết mình khó đậu vào ngành yêu thích ở bậc ĐH. Hai là TS có hoàn cảnh gia đình khó khăn, muốn học CĐ để tiết kiệm chi phí, thời gian, nhanh tốt nghiệp để tham gia thị trường lao động. Ngoài ra, có một số TS điểm cao nhưng vẫn chọn CĐ vì thấy được những lợi thế khác như nhu cầu nhân lực cao, doanh nghiệp tuyển dụng nhiều...

"Từ những lý do trên, nhiều em chủ động chọn CĐ ngay từ đầu, đăng ký xét tuyển và nhập học sớm tại các trường CĐ để an tâm về một chỗ học mà không cần chờ đợi hàng tháng trời để đăng ký trên hệ thống xét tuyển chung và cuối tháng 8 mới có kết quả", thạc sĩ Đông cho hay.

Tiến sĩ Lê Đình Kha bổ sung, một nguồn tuyển khá quan trọng của trường CĐ là những TS đã tốt nghiệp THPT của những năm trước, đang học ĐH cảm thấy mình không phù hợp, hoặc đã tốt nghiệp ĐH nhưng không có việc làm, quay lại học nghề. "Mỗi năm, số lượng các em đang học ĐH hoặc đã tốt nghiệp ĐH đăng ký vào Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng khoảng 10 - 15% chỉ tiêu, nghĩa là khoảng 400 - 600 em. Những năm qua, các em có thể nộp hồ sơ vào trường từ đầu năm hoặc bất cứ thời điểm nào trong năm. Quy chế tuyển sinh CĐ đến thời điểm hiện tại đang tạo điều kiện thuận lợi cho các trường và cho mọi đối tượng TS muốn học CĐ. Vì thế, thuận lợi nhất cho các trường CĐ là vừa được tham gia xét tuyển chung vừa được tuyển sinh theo quy chế hiện hành", tiến sĩ Kha cho hay.

Theo ông Kha, sau khi có kết quả xét tuyển chung, căn cứ tình hình thực tế năm nay, trường sẽ cân đối phân bổ chỉ tiêu cho 2 hình thức xét tuyển trong năm 2026. "Có thể sang năm trường sẽ dành 35% chỉ tiêu cho đợt xét tuyển chung thay vì 20 - 25% như năm nay", tiến sĩ Kha chia sẻ.

Thạc sĩ Vũ Văn Đông cũng đề xuất tuyển sinh CĐ những năm sau nên tiếp tục thực hiện song song 2 hình thức tuyển sinh: vừa xét tuyển riêng tại trường, vừa được tham gia xét tuyển chung.