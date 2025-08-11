Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.8.2025

Chương mới cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 10.8, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN đã tới sân bay quân sự Seongnam ở thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc từ ngày 10-13.8, theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quân sự Seongnam, thủ đô Seoul ẢNH: TTXVN

Gian lận khoa học đã trở thành một ngành công nghiệp khổng lồ

Khi gian lận khoa học trở thành một ngành công nghiệp khổng lồ, đặc biệt khi VN được cho là nằm trong những nơi có nhiều bài báo khoa học "dịch vụ" nhất, hệ thống khoa học càng không nên được đánh giá bằng việc "đếm bài".

Biểu đồ tăng trưởng số bài báo theo thời gian ẢNH: PNAS

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ VN

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển bóng chuyền nữ VN đánh bại được đội tuyển Thái Lan để đoạt danh hiệu vô địch chặng 2 giải bóng chuyền Đông Nam Á (SEA V.League).

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN lần đầu đánh bại Thái Lan ẢNH: SAVA



