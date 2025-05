Chia sẻ tại hội thảo "Xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng nay (30.5), ông Phạm Văn Việt - Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Thắng Jean - nhấn mạnh đến việc phải xây dựng được ngành công nghiệp phụ trợ, đảm bảo được nguyên tắc xuất xứ ở các thị trường lớn. Việc tăng tỷ lệ nội địa hóa và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu mới giúp được doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay.

Ông Phạm Văn Việt - Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Thắng Jean phát biểu tại hội thảo do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 30.5 ẢNH: ĐỘC LẬP

Ngành dệt may Việt Nam xuất khẩu đứng thứ 3 thế giới, đóng góp 9% vào nguồn cung ứng cho thị trường toàn cầu. Hiện thị trường toàn cầu đang tái cấu trúc và đây cũng là cơ hội để Việt Nam tái cấu trúc ngành dệt may. Dù vậy ông Việt lo lắng, ngành này đang gặp rất nhiều khó khăn. Trước đây, thuế xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ từ 12,5 - 15% thì những ngày vừa qua cộng thêm thuế đối ứng 10%, lên từ 22,5 - 25%. Bên cạnh đó, Mỹ sắp tới kiểm tra xuất xứ cực kỳ nghiêm ngặt.

Ông Phạm Văn Việt nhấn mạnh: Các doanh nghiệp hiện rất vui sau khi đón nhận Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển doanh nghiệp tư nhân. Nếu được triển khai đúng thì kinh tế tư nhân sẽ phát triển tốt trong 1 - 2 năm tới. Bởi ngành dệt may hiện có khoảng 11.000 doanh nghiệp, trong đó khoảng 6.000 hộ gia đình. Tất cả vẫn là lao động truyền thống, chỉ có khoảng 6% chuyển sang sản xuất bán tự động và tự động. Trong khi Trung Quốc sản xuất rất lớn và cạnh tranh về giá cao. Ví dụ, đơn giá gia công tại TP.HCM là 2,2 USD/sản phẩm; ở Hà Nội là 1,9 USD nhưng Trung Quốc sang thực hiện chỉ có 1,7 USD. Tại sao họ làm được? Đó là nhờ ứng dụng công nghệ.

Theo ông Việt, Việt Nam chưa có các chính sách đi vào thực tế, doanh nghiệp chưa có được hỗ trợ kích cầu. Dẫn chứng về ví dụ của Việt Thắng Jean, từ năm 2009 đến 2010 đã bắt đầu nghiên cứu chuyển đổi về dây chuyền công nghệ mới. Công ty phải nhờ tư vấn nước ngoài nên chi phí lên cao vì dây chuyền ứng dụng 3D từ thiết kế đến kho tự động, công nghệ wash phải cân bằng ô xy, nước thải sạch có thể trồng cây... Vốn đầu tư 25 triệu USD cho một dây chuyền. Với số tiền đầu tư này thì không phải doanh nghiệp nào cũng đầu tư được. Ông nhấn mạnh: Có thể tự động hết trong ngành dệt may nhưng phải đầu tư lớn. Chúng tôi phải bán đất để đầu tư.

Vì vậy, người đứng đầu Việt Thắng Jean đề xuất: Nghị quyết 68 cũng nêu giảm thuế, miễn thuế, hỗ trợ tiếp cận đất đai ở khu công nghiệp... nhưng cần chính sách cụ thể về tài chính như tài chính xanh, hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận và chuyển đổi công nghệ nhanh nhất. Chỉ có ứng dụng công nghệ mới thì doanh nghiệp đảm bảo được sản xuất bảo vệ môi trường, cạnh tranh về giá... Song song đó, cần chính sách cụ thể để phát triển chủ động về xơ, sợi, tăng cường chủ động nguyên liệu trong nước. Việt Nam đã tham gia hội nhập sâu rộng và hầu hết các nước đều sẽ ưu tiên cho hàng dệt may Việt Nam nếu chủ động được nguyên phụ liệu. Đồng thời, doanh nghiệp đều trăn trở làm thế nào xây dựng được thương hiệu cho ngành dệt may Việt Nam và đây là điều cần có sự quan tâm từ Nhà nước...