Chính trị

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước Hàn Quốc

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
theo TTXVN
11/08/2025 09:29 GMT+7

Sáng 11.8, lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yongsan.

Lúc 9 giờ 30 (theo giờ địa phương, 7 giờ 30 theo giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Tô Lâmphu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yongsan. 

Đón Tổng Bí thư và phu nhân tại nơi đỗ xe, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đã bắt tay chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, đồng thời mời Tổng Bí thư và phu nhân bước vào vị trí danh dự.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước Hàn Quốc- Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân

ẢNH: TTXVN

Thể hiện sự coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc, nước bạn đã cử quân nhạc chào mừng và bắn 21 loạt đại bác. Cùng lúc đó, quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Hàn Quốc.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước Hàn Quốc- Ảnh 2.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân

ẢNH: TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự. Tiếp đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng Bí thư Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn chính thức của hai nước.

Tại lễ đón, thiếu nhi Hàn Quốc đã hát chào mừng Tổng Bí thư và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ca khúc Thiếu nhi thế giới vui liên hoan, ca ngợi tình hữu nghị, thân ái, đoàn kết của thiếu nhi trên toàn thế giới.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước Hàn Quốc- Ảnh 3.

Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự tại lễ đón

ẢNH: TTXVN

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc đã không ngừng phát triển quan hệ đối tác chặt chẽ và cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước Hàn Quốc- Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chụp ảnh chung

ẢNH: TTXVN

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện rõ nét hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả và cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Chương mới cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Chương mới cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 10.8, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quân sự Seongnam ở thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc từ ngày 10 - 13.8, theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng Bí thư Tô Lâm Hàn Quốc Đối ngoại
