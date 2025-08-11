Chương mới cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun chào đón Tổng Bí thư và Phu nhân tại chân cầu thang máy bay. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bước trên thảm đỏ với hàng tiêu binh danh dự, chào hỏi các quan chức Hàn Quốc và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc trong sự chào mừng nồng nhiệt.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quân sự Seongnam, thủ đô Seoul ẢNH: TTXVN

Sau hơn 30 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành một hình mẫu quan hệ rất đặc biệt, hiệu quả và thực chất. Khuôn khổ quan hệ của hai bên đã đạt được mức độ cao nhất, là quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và tin cậy chính trị ở mức rất cao do hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực đã đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và triển khai những định hướng phát triển lớn của đất nước, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm càng thể hiện rõ nét hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả và cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Vị Quốc khách đầu tiên

Trả lời phỏng vấn TTXVN trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết: "Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc là sự kiện đón tiếp nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên mà chính phủ do nhân dân làm chủ của chúng tôi tổ chức. Điều này cho thấy Hàn Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và là minh chứng cho quyết tâm mạnh mẽ của cá nhân tôi cũng như Chính phủ Hàn Quốc trong việc phát triển mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước hướng tới tương lai".

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly ở sân bay quân sự Seongnam Ảnh: TTXVN

Tổng thống Lee Jae Myung tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố hơn nữa lòng tin chính trị giữa hai nước, đồng thời đánh dấu một cột mốc quan trọng, mở ra chương mới cho mối quan hệ song phương. Theo Tổng thống, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ không chỉ dừng lại ở hợp tác thương mại và đầu tư như hiện nay mà sẽ vươn tới hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược tương lai như hạ tầng quốc gia, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực.

Trả lời câu hỏi về những ưu tiên chính sách của Chính phủ Hàn Quốc trong hợp tác với Việt Nam, Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ quyết tâm cùng hợp tác để đạt mục tiêu chung là đưa kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỉ USD vào năm 2030, đóng góp vào tăng trưởng bền vững của cả hai nước. Về phương hướng mở rộng phạm vi hợp tác, Tổng thống Hàn Quốc cho biết: "Tôi được biết rằng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của ngài Tổng Bí thư, đang theo đuổi tầm nhìn quốc gia "trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030" và "trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045". Tôi kỳ vọng rằng trong tiến trình phát triển đó, Hàn Quốc sẽ là đối tác tin cậy đồng hành cùng Việt Nam. Các lĩnh vực như điện hạt nhân, đường sắt tốc độ cao và hạ tầng cơ sở, cũng như các ngành công nghiệp khoa học - công nghệ tiên tiến sẽ đóng vai trò then chốt trong hiện thực hóa tầm nhìn quốc gia của Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra phương án hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực hạ tầng, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển công nghệ thông qua các tổ chức như Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST), đồng thời thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực ưu tú, từ đó đóng góp vào sự thịnh vượng chung của cả hai quốc gia".

"Giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa chính là nền tảng vững chắc để làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục quan tâm và tích cực hỗ trợ để đông đảo người dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc có thể an cư như một phần của xã hội Hàn Quốc… Chứng kiến những thành tích của HLV Park Hang-seo, không chỉ người dân Việt Nam mà cả người dân Hàn Quốc cũng vui mừng và cổ vũ như chính đội tuyển của mình vậy. Mới nhất, tôi cũng nghe tin vui rằng HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển U.23 Việt Nam đã giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ ba liên tiếp. Đây thực sự là niềm vui chung của chúng ta. Tôi xem đây là kết quả xuất sắc và điển hình của giao lưu nhân dân sôi động giữa hai nước. Chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ để các kết quả hợp tác và giao lưu giữa hai nước ngày càng lan tỏa và tỏa sáng trên nhiều lĩnh vực khác nhau", Tổng thống Lee Jae Myung nói thêm.

Tin cậy chính trị cao hơn, phối hợp chiến lược chặt chẽ hơn

Chiều 10.8, tại Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và các chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khánh thành tượng đài Bác Hồ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi được gặp gỡ, lắng nghe những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, thiết thực từ Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam cùng các chuyên gia, doanh nhân người Việt Nam tại Hàn Quốc. Tổng Bí thư đánh giá cao các chia sẻ, gợi ý để Việt Nam tham gia chuỗi giá trị của các tập đoàn công nghệ lớn, ghi nhận các sáng kiến rất thiết thực và sát với yêu cầu thực tiễn hiện nay nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số và định hướng thu hút đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ.

Tổng Bí thư cho biết vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới"; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Bốn Nghị quyết quan trọng này chính là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Tổng Bí thư nhấn mạnh một trong những yếu tố quyết định sự thành công chính là nguồn nhân lực chất lượng cao và sự chung tay của đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân trong và ngoài nước.

Để tiếp tục làm sâu sắc các nội dung hợp tác và mở ra các hướng hợp tác mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc phát huy vai trò là cầu nối then chốt giữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế; đẩy mạnh kết nối các chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt tại Hàn Quốc với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước. Chủ động dẫn dắt các sáng kiến đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao tri thức, kinh nghiệm để đưa những tinh hoa, tiến bộ của thế giới về với Việt Nam; đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tạo một khối thống nhất để đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của đất nước.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc, gồm 100 đại biểu đại diện cho giới nhân sĩ, trí thức, hội đoàn, tổ chức nhân dân, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam; tiếp ông Ahn Gyu Back, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh những năm qua, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển sâu rộng và đạt nhiều thành quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Hai nước đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm Hàn Quốc lần này nhằm khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Việt Nam trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc; mong muốn tin cậy chính trị cao hơn, phối hợp chiến lược chặt chẽ hơn, hợp tác thực chất toàn diện hơn và tình cảm hữu nghị giữa người dân hai nước gắn bó hơn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 10.8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.