Giá gạo Việt Nam tăng vọt sau lệnh cấm nhập khẩu của Philippines

Theo cập nhật mới nhất từ Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng thêm 9 USD so với đầu tháng 8 lên 391 USD/tấn, cao nhất châu Á. Cao hơn 11 USD so với Ấn Độ (380 USD/tấn), Pakistan đứng thứ 3 với 369 USD/tấn và Thái Lan đứng thứ 4 với 368 USD/tấn.



Giá gạo Việt Nam tăng vọt ẢNH: CHÍ NHÂN

Ngày 6.8, Philippines - nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới và là nhà mua gạo số 1 của Việt Nam - thông báo tạm ngưng nhập khẩu gạo trong 60 ngày kể từ 1.9. Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, nhu cầu nhập khẩu gạo từ Philippines sẽ tăng mạnh trong tháng 8 để chuẩn bị cho lệnh cấm nhập khẩu. Trong khi đó, vụ lúa hè thu của Việt Nam đang vào giai đoạn cuối nên nguồn cung hạn chế. Đây là yếu tố đẩy giá gạo Việt Nam tăng mạnh.

Vào giai đoạn cuối tháng 7, giá gạo thơm các loại - mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam có một đợt tăng mạnh, phổ biến từ 10 - 15 USD/tấn và duy trì mức từ 505 - 510 USD/tấn. Nguyên nhân do nhu cầu nhập khẩu gạo của Philippines, Trung Quốc và các nước châu Phi. Theo các doanh nghiệp, mặt hàng gạo thơm có thể tiếp tục tăng thêm 10 - 15 USD/tấn trong những ngày tới do nhu cầu đột biến từ Philippines.

Sau thông tin về lệnh cấm nhập khẩu gạo, báo chí Philippines dẫn lời các chuyên gia nước này phân tích, việc ngừng nhập khẩu gạo hoặc áp dụng hạn ngạch nhập khẩu có thể gây hại nhiều hơn là có lợi cho Philippines. Nguyên nhân, Philippines là quốc gia nhập khẩu gạo ròng, năm 2024 với con số kỷ lục 4,7 triệu tấn. Do nguồn cung thắt chặt, giá gạo dự kiến sẽ tăng và chỉ số lạm phát sẽ quay trở lại.