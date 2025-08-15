Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.8.2025

250 công trình chào mừng Quốc khánh

Ngày 19.8 tới, 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỉ đồng sẽ được khánh thành, khởi công đồng loạt trên cả nước, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2.9.

Một số công trình, dự án trọng điểm sẽ hoàn thành vào ngày 19.8 (từ trên xuống): Trung tâm Triển lãm VN (Hà Nội), Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 (Quảng Trị), cao tốc Vũng Áng - Bùng (Hà Tĩnh - Quảng Trị), cầu Rạch Miễu 2 (Đồng Tháp) Ảnh: TTXVN - Phạm Đức - Thanh Quân

Vun đắp bình yên từ "mỗi ngày một việc tốt"

Thanh Niên khởi đăng loạt bài viết khắc họa những tấm gương điển hình, tiên tiến trong lực lượng Công an nhân dân để góp phần hiểu rõ hơn về những cống hiến thầm lặng nhưng vô giá của họ, vì một VN hòa bình, ổn định và phát triển.

Thời điểm dịch bệnh Covid-19 cam go, trung tá Nguyễn Xuân Cường luôn kề vai sát cánh với người dân ẢNH: NGỌC HÂN

Giờ G trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Nga

Cuộc gặp đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thu hút nhiều sự chú ý, với tâm điểm là vấn đề xung đột Ukraine.