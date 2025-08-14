Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.8.2025

Có nên chuyển bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành?

Đây là câu hỏi "nóng" nhất trong dư luận những ngày qua, sau khi Tổng công ty cảng hàng không VN (ACV) công bố ủng hộ phương án quy hết mạng bay quốc tế về một đầu mối tại Long Thành. Nếu phương án này được thông qua, siêu đô thị lớn nhất cả nước là TP.HCM có lẽ là trường hợp hiếm hoi không có sân bay quốc tế.

Hệ thống giao thông kết nối lo chưa kịp về đích phục vụ sân bay Long Thành sau khi khánh thành ẢNH: BGT

Cú sốc lớn với bóng chuyền VN

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 VN bị Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) xử thua ở giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới tại Indonesia là cú sốc lớn.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 VN gặp cú sốc lớn nhưng toàn đội đồng lòng vượt khó ẢNH: FIVB

Campuchia truy lùng các "trùm" lừa đảo trực tuyến

Tờ Khmer Times ngày 13.8 đưa tin cơ quan chức năng Campuchia đang truy lùng những kẻ cầm đầu, sau khi bắt giữ hàng ngàn nghi phạm lừa đảo trực tuyến tại nước này.