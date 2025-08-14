Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.8.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
14/08/2025 03:51 GMT+7

Tin tức Có nên chuyển bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành?, Cú sốc lớn với bóng chuyền VN, Campuchia truy lùng các 'trùm' lừa đảo trực tuyến… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 14.8.2025.

Có nên chuyển bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành?

Đây là câu hỏi "nóng" nhất trong dư luận những ngày qua, sau khi Tổng công ty cảng hàng không VN (ACV) công bố ủng hộ phương án quy hết mạng bay quốc tế về một đầu mối tại Long Thành. Nếu phương án này được thông qua, siêu đô thị lớn nhất cả nước là TP.HCM có lẽ là trường hợp hiếm hoi không có sân bay quốc tế.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.8.2025 - Ảnh 1.

Hệ thống giao thông kết nối lo chưa kịp về đích phục vụ sân bay Long Thành sau khi khánh thành

ẢNH: BGT

Cú sốc lớn với bóng chuyền VN

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 VN bị Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) xử thua ở giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới tại Indonesia là cú sốc lớn.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.8.2025 - Ảnh 2.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 VN gặp cú sốc lớn nhưng toàn đội đồng lòng vượt khó

ẢNH: FIVB

Campuchia truy lùng các "trùm" lừa đảo trực tuyến

Tờ Khmer Times ngày 13.8 đưa tin cơ quan chức năng Campuchia đang truy lùng những kẻ cầm đầu, sau khi bắt giữ hàng ngàn nghi phạm lừa đảo trực tuyến tại nước này.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.8.2025 - Ảnh 3.

Người dân lội nước ngập do bão Wipha tại Manila (Philippines) ngày 21.7

ẢNH: AFP

