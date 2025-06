Gala Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam ấn tượng ở TP.HCM

Tối 8.6, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM), Bộ Công an tổ chức gala Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an, đại tướng Lương Tam Quang tại gala âm nhạc Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đến dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị: đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Dự còn có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; thiếu tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM...

Dự chương trình còn có các thứ trưởng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM...

Sau 2 ngày tổ chức với rất nhiều chương trình hấp dẫn và nhiều hoạt động trải nghiệm thiết thực, chuỗi hoạt động Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam đã khép lại vào đêm gala 8.6, thu hút hàng ngàn người dân TP.HCM, du khách tham dự.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công an nhân dân và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương dự gala âm nhạc ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chuỗi hoạt động Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những truyền thống vẻ vang và tri ân những đóng góp của lực lượng công an nhân dân trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đồng thời, mang đến thông điệp sâu sắc về ý thức trách nhiệm, giúp mỗi cá nhân nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng xã hội phát triển, bình yên.

Trong 3 ngày chương trình Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam diễn ra tại TP.HCM (từ 6.6 đến 8.6), người dân TP.HCM và du khách trong, ngoài nước đã có dịp thưởng thức loạt chương trình nghệ thuật đặc sắc, màn phô diễn võ thuật, khí công, kỹ năng sử dụng thành thạo vũ khí, công cụ hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an…

Chương trình cũng tổ chức cho người dân và du khách trải nghiệm thực tế như: hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhận diện các biển báo giao thông, xử lý tình huống trong không gian thực tế ảo, giải quyết các vấn đề liên quan đến trật tự xã hội, cảnh báo về tác hại của ma túy, ứng dụng VNeID, trải nghiệm công dân số...

Đêm gala âm nhạc Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam là điểm nhấn nổi bật và cũng là hoạt động quy mô lớn nhất trong chuỗi hoạt động, âm nhạc nghệ thuật quy mô tầm cỡ, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen, Soobin Hoàng Sơn, Văn Mai Hương, Hòa Minzy, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc...

Tất cả đã tạo nên một không gian kết nối sâu sắc giữa nghệ thuật, lòng yêu nước và niềm tự hào về lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Dưới đây là hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận tại đêm gala âm nhạc Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam:

Ca sĩ Văn Mai Hương biểu diễn ca khúc Những bàn chân lặng lẽ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hình ảnh người lính được tái hiện trong các ca khúc âm nhạc khiến người xem rất xúc động ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh những truyền thống vẻ vang và tri ân những đóng góp của lực lượng công an nhân dân trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ca sĩ Tùng Dương, Dương Lâm Ngọc song ca bài Tự nguyện ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM tại gala âm nhạc ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ca sĩ Tùng Dương thể hiện rất nhiều bài hát trong đêm gala ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người dân TP.HCM và du khách trong, ngoài nước đã có dịp thưởng thức loạt chương trình nghệ thuật đặc sắc ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hàng ngàn người dân, du khách, các bạn trẻ có mặt từ sớm để thưởng thức Gala Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các bạn trẻ hát theo các ca khúc về người lính, về chiến sĩ công an nhân dân, về đất nước ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ca sĩ Hòa Minzy thể hiện ca khúc Việt Nam trong tôi là đầy cảm xúc tự hào, biết ơn ẢNH: NGỌC DƯƠNG