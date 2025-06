TP.HCM: Nghẹt thở xem nữ cảnh sát biểu diễn kề dao vào cổ kéo ô tô

Đây là một trong nhiều màn biểu diễn nghiệp vụ ấn tượng của lực lượng Công an nhân dân gửi tới người dân trong khuôn khổ chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" do Cục Công tác chính trị, Bộ Công an tổ chức từ ngày 6 - 8.6 tại đường Lê Lợi - phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM).

Cùng với đó, màn trình diễn của cảnh khuyển nghiệp vụ dũng mãnh vượt qua tường lửa đỏ rực bằng kỹ năng điêu luyện và quyết đoán thể hiện sức mạnh sự bền bỉ cùng tinh thần quả cảm của lực lượng công an trong công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Lúc 16 giờ ngày 6.6, người dân, du khách TP.HCM tập trung rất đông tại 2 bên đường Lê Lợi chờ xem biểu diễn. Ai nấy đều hào hứng đến sát hàng rào để chờ màn biểu diễn của lực lượng công an.

Màn biểu diễn ấn tượng của nữ cảnh sát đặc nhiệm khi kề dao vào cổ kéo xe, thể hiện tinh thần thép và khả năng chịu đựng vượt trội qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Màn biểu diễn vượt tường lửa của cảnh khuyển là phần huấn luyện nâng cao khả năng tác chiến trong môi trường nguy hiểm, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng công an ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cảnh khuyển thực hiện phần vượt tường lửa trong bài huấn luyện nghiệp vụ – thể hiện sự dũng cảm, linh hoạt và tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong chương trình chiều 6.6 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lực lượng cảnh sát cơ động còn thể hiện sức mạnh qua các màn chống đẩy, nhảy qua vòng lửa. Đây là một phần trong chương trình huấn luyện nhằm nâng cao thể lực và ý chí cho các chiến sĩ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm thể hiện khả năng chịu đựng va đập trong huấn luyện. Đây là một phần trong chương trình rèn luyện thể lực và ý chí, nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống nguy hiểm khi thực thi nhiệm vụ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong một màn biểu diễn đầy ấn tượng, lực lượng cảnh sát đã trình diễn kỹ năng khí công tuyệt đỉnh khi dẫm lên vỏ thủy tinh một cách điềm tĩnh và an toàn, thu hút sự chú ý và trầm trồ của đông đảo người dân trong chiều 6.6 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người dân háo hức theo dõi màn biểu diễn của lực lượng công an trên đường Lê Lợi, TP.HCM. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Màn trình diễn dùng răng kéo xe thể hiện khả năng chịu đựng và sức mạnh đáng kinh ngạc trong đêm khai mạc ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những bản nhạc đặc sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về lực lượng Công an nhân dân và các ca khúc cách mạng được Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân biểu diễn trong tối 6.6 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chương trình biểu diễn kỹ năng của lực lượng công an thu hút đông đảo người dân đến theo dõi trên tuyến đường Lê Lợi ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lực lượng mô tô đặc chủng thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn – một phần trong các phương án đảm bảo an ninh, trật tự và dẫn đường trong các sự kiện trọng đại ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Không khí sôi động trên đường Lê Lợi khi hàng nghìn người dân tập trung cổ vũ màn biểu diễn ấn tượng của lực lượng công an ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hình ảnh gay cấn thu hút đông đảo người dân theo dõi mà khoảnh khắc lực lượng cảnh vệ với màn biểu diễn giả định bảo vệ yếu nhân, thể hiện kỹ năng xử lý tình huống, tác chiến và phối hợp chuyên nghiệp trong công tác đảm bảo an ninh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong tình huống giả định có đấu súng với nhóm khủng bố, lực lượng cảnh vệ nhanh chóng triển khai đội hình bảo vệ yếu nhân, đồng thời tổ chức phản công để vô hiệu hóa đối tượng nguy hiểm – thể hiện kỹ năng chiến đấu và xử lý tình huống khẩn cấp ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Giữa làn đạn giả định, lực lượng cảnh vệ thể hiện sự quả cảm và chuyên nghiệp trong nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân và khống chế khủng bố ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Màn diễn tập bảo vệ yếu nhân nằm trong chương trình biểu diễn nghiệp vụ của lực lượng cảnh vệ, nhằm mô phỏng tình huống thực tế và thể hiện khả năng phản ứng nhanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mục tiêu được bảo vệ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hình ảnh nữ chiến sĩ CSGT dẫn đoàn vui vẻ chụp ảnh cùng người dân sau buổi trình diễn đặc sắc ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hình ảnh các nữ CSGT dẫn đoàn thân thiện chụp ảnh cùng người dân đã tạo nên một khoảnh khắc đầy cảm xúc và ý nghĩa sau buổi trình diễn ẢNH: NGỌC DƯƠNG