Úc mở rộng cơ hội xin visa cho du học sinh

Sinh viên quốc tế trong lớp học tại Úc ẢNH: ĐẠI SỨ QUÁN ÚC TẠI VIỆT NAM

Thêm chứng chỉ, đổi yêu cầu thang điểm

Theo cập nhật mới công bố vài ngày trước từ Bộ Nội vụ Úc, để xin visa vào nước này trong thời điểm hiện tại, đương đơn trong đó có du học sinh được nộp đa dạng chứng chỉ tiếng Anh hơn. Từ 5 lựa chọn trước đó là CAE, IELTS, OET, PTE Academic và TOEFL iBT, nay cơ quan này đã mở rộng thêm 3 lựa chọn mới là Michigan English Test (MET) đến từ Mỹ, CELPIP General đến từ Canada và LanguageCert Academic đến từ Anh.

Ngoài ra, IELTS Academic và IELTS General Training hiện được đăng ký như 2 kỳ thi riêng biệt. Đồng nghĩa, hiện có tổng cộng 9 chứng chỉ từ 8 đơn vị cung cấp được công nhận để xin visa tới Úc. Song cần lưu ý những chứng chỉ mới chỉ được chấp nhận nếu thí sinh dự thi từ ngày 7.8 trở đi.

Đáng chú ý, cũng từ 7.8 trở đi, kết quả kỳ thi CAE không còn được sử dụng khi đương đơn xin visa làm việc sau tốt nghiệp (visa 485) hoặc khi muốn chứng minh trình độ "Functional English", "Vocational English" (tạm dịch: Tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh nghề nghiệp), trong khi MET không được dùng để chứng minh trình độ "Superior English" (tạm dịch: Tiếng Anh cao cấp). Úc cũng cập nhật nhiều thay đổi trong thang điểm yêu cầu với các chứng chỉ cũ, áp dụng với những ai thi từ ngày 7.8 trở về sau.

Được biết, tại Việt Nam, MET và CELPIP hiện chưa được triển khai chính thức. Trong khi đó, các kỳ thi thuộc thương hiệu LanguageCert, trong đó có LanguageCert Academic, đang được tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát (TP.HCM) phối hợp với PeopleCert Qualifications (Anh) tổ chức từ đầu năm nay. IELTS được IDP và Hội đồng Anh đồng tổ chức, còn đơn vị tổ chức của TOEFL iBT và PTE lần lượt là IIG Việt Nam và EMG Education.

Với bài thi CAE, hay còn được biết đến với tên gọi C1 Advanced, thí sinh có thể dự thi tại một trong những trung tâm khảo thí được Cambridge English ủy quyền ở Việt Nam.

Tăng học bổng cho du học sinh, bổ sung quy định mới

Trước đó, theo thông cáo từ Đại sứ quán Úc ở Việt Nam, chính phủ Úc thời gian tới sẽ tăng số lượng chỉ tiêu dành cho du học sinh và triển khai một số biện pháp mới để thúc đẩy sinh viên tới từ Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác. Cụ thể, theo chính sách mới, mức kế hoạch quốc gia (NPL) của Úc vào năm 2026 sẽ là 295.000 chỉ tiêu du học sinh, tăng 9% so với năm 2025 - tương đương mức tăng 25.000 suất.

Chương trình NPL có thể hiểu là mức phân bổ chỉ tiêu tuyển mới du học sinh ở các trường ĐH, trường nghề và những cơ sở giáo dục khác. Theo chính phủ Úc, không đơn vị đào tạo nào đang hoạt động bị phân bổ số lượng thấp hơn năm 2025.

Đáng chú ý, các trường ĐH công lập của Úc có thể đăng ký tăng chỉ tiêu sinh viên quốc tế cho năm 2026 bằng cách thể hiện sự gắn kết chặt chẽ hơn với khu vực Đông Nam Á, thông qua các chương trình đào tạo, quan hệ đối tác, cơ sở đào tạo, mạng lưới cựu sinh viên, học bổng. Đồng thời, các trường phải cung cấp thêm chỗ ở cho sinh viên nhằm đảm bảo cả sinh viên trong nước và quốc tế đều có nơi ở an toàn và phù hợp.

Chính phủ Úc cũng khuyến khích các cơ sở giáo dục tăng cường hợp tác với khu vực Đông Nam Á, phù hợp với chiến lược kinh tế Đông Nam Á của Úc đến năm 2040.

Phụ huynh, học sinh nghe đại diện trường ĐH Úc tư vấn du học ẢNH: NGỌC LONG

Bên cạnh những động thái nêu trên, theo một thông cáo chính thức từ các bộ trưởng ở chính quyền Tổng thống Albanese, Bộ Nội vụ Úc cũng dự định thay thế Chỉ thị 111 bằng một chỉ thị khác phù hợp hơn cho năm 2026.

Hiện tại, việc xét duyệt visa du học Úc đang được thực hiện theo Chỉ thị 111. Cụ thể, chính phủ Úc sẽ ưu tiên xử lý visa du học của từng trường cho đến khi trường đạt 80% hạn ngạch du học sinh tuyển mới được quy định trong chương trình NPL. Sau khi một trường đạt 80% hạn ngạch, trường đó sẽ bị xếp xuống cuối hàng chờ để nhường suất ưu tiên cho đơn vị nào chưa đạt đến 80% hạn ngạch.

Ngoài ra, theo Tổng lãnh sự quán Úc tại TP.HCM trả lời Thanh Niên mới đây, từ 2026, du học sinh chuyển tiếp vào ĐH công lập từ bậc trung học ở Úc hoặc từ các đơn vị liên kết (pathway provider) hay trường nghề công lập (TAFE) sẽ được miễn chỉ tiêu NPL, bên cạnh một số nhóm khác gồm học sinh đang theo học phổ thông tại Úc; người nhận học bổng của chính phủ Úc; sinh viên đang theo học tại các chương trình liên kết đào tạo ở Việt Nam.

Một điểm đáng chú ý khác là từ năm 2027 trở đi, Ủy ban Giáo dục ĐH Úc có cơ hội giám sát việc kiểm soát tăng trưởng trong giáo dục ĐH nếu dự luật liên quan được thông qua.

Tất cả các bước đi trên nhằm đảm bảo rằng ngành giáo dục quốc tế của Úc vẫn duy trì được chất lượng cao, khả năng phục hồi tốt và khả năng cạnh tranh toàn cầu, văn bản nhấn mạnh.

"Giáo dục quốc tế là một ngành xuất khẩu vô cùng quan trọng đối với Úc, nhưng chúng tôi cần quản lý sự tăng trưởng của ngành này một cách bền vững. Mức NPL mới sẽ giúp ngành có được sự chắc chắn để tiếp tục cung cấp trải nghiệm giáo dục chất lượng cao cho du học sinh, đồng thời giải quyết các ưu tiên quốc gia", Bộ trưởng Giáo dục Úc Jason Clare khẳng định trong tuyên bố chính thức.

Theo dữ liệu từ Bộ Giáo dục Úc, có 723.265 du học sinh ở nước này tính tới tháng 4, trong đó Việt Nam có 33.378 người, đứng thứ 4 sau Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal. Victoria là bang tập trung đông du học sinh Việt nhất với 13.548 người và ở những trường hàng đầu, số sinh viên, nghiên cứu sinh người Việt cũng chiếm tỷ lệ đáng kể, như khoảng 600 người tại ĐH Melbourne, 400 người ở ĐH Adelaide, hay nằm trong top 10 ở ĐH Queensland...