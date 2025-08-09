Giúp chục nghìn giáo viên, thầy giáo trẻ nhận học bổng tiến sĩ Anh

Thạc sĩ Đỗ Nguyễn Đăng Khoa, quản trị viên diễn đàn trực tuyến phi lợi nhuận "People of TESOL", sẽ đến Anh vào tháng 9 tới để bắt đầu hành trình nghiên cứu sinh tiến sĩ ẢNH: NVCC

Nhiều hoạt động cho đồng nghiệp

Thạc sĩ Đỗ Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi), hiện là giảng viên ĐH tại TP.HCM kiêm quản trị viên diễn đàn trực tuyến phi lợi nhuận "People of TESOL" (tạm dịch: Cộng đồng giáo viên tiếng Anh), sẽ bắt đầu hành trình du học tiến sĩ vào tháng 9 tới tại ĐH Warwick (Anh). Theo bảng xếp hạng ĐH tốt nhất nước Anh năm 2025 của tờ The Guardian, ngôi trường này được xếp hạng 8, sau những cái tên nổi tiếng thế giới như Oxford, Cambridge.

Điều đặc biệt là hành trình này sẽ được đài thọ toàn phần từ học phí đến sinh hoạt phí, kèm khoản tài trợ cho việc nghiên cứu và đào tạo cấp một lần trị giá 5.000 GBP (175 triệu đồng) theo chương trình học bổng quốc tế của hiệu trưởng từ ĐH Warwick. Đây là thành tích sau nhiều tháng ứng tuyển và cạnh tranh với hàng trăm hồ sơ xin học tiến sĩ khác trên toàn cầu, theo nam thạc sĩ.

"Tôi cảm thấy mình may mắn vì nhờ ơn xã hội mà từ hồi cử nhân đến giờ đều được đi học miễn phí", cựu sinh viên tốt nghiệp xuất sắc Trường ĐH Sư phạm TP.HCM bộc bạch. Trước đó ở bậc thạc sĩ, nam giảng viên cũng nhận học bổng toàn phần từ Quỹ Hornby Educational Trust để theo học ở ĐH Warwick và tiếp tục tốt nghiệp xuất sắc với điểm luận văn đạt điểm tuyệt đối.

Ở cả hai bậc học cử nhân, thạc sĩ, anh Khoa đều chọn ngành giảng dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác (TESOL). Còn ở bậc tiến sĩ, thầy giáo trẻ sẽ theo đuổi ngành giảng dạy tiếng Anh và ngôn ngữ học ứng dụng, với đề tài về bồi dưỡng, phát triển năng lực giáo viên - công việc anh vẫn đang thực hiện qua nhiều vai trò khác nhau, với điểm nhấn là diễn đàn "People of TESOL" do anh thành lập từ năm 2021 và hiện thu hút hơn 26.000 thành viên.

Anh Đăng Khoa (áo trắng, hàng đầu) trong một sự kiện gặp mặt các thành viên diễn đàn "People of TESOL" tại TP.HCM hồi năm 2024 ẢNH: NVCC

Anh Khoa kể, từ những năm tháng phổ thông, anh đã thích học tiếng Anh và cảm thấy nhiệt huyết mỗi khi được giảng lại bài học cho bạn bè chung lớp, dần dà hình thành đam mê với công việc sư phạm. Lúc đó, anh đặc biệt yêu thích những tiết học của cô giáo dạy toán, "do nhiều bài lớp khác học 2 tiếng mà cô chỉ cần 15 phút là dạy xong, nhưng ai cũng hiểu bài".

"Tôi từng muốn trở thành người có thể dạy hay và ngắn gọn như thế", anh nói.

Thế nhưng quan điểm này của anh Khoa đã thay đổi. Thay vì trở thành một người giải thích giỏi, nay anh lại hy vọng mình là người hỗ trợ học viên làm được, và làm giỏi. "Tiếng Anh là một kỹ năng và học tiếng Anh cũng giống như học bơi. Do đó, làm sao cho người ta nói được tiếng Anh và dùng nó trong đời sống mới là điều quan trọng. Điều này so với việc chỉ cần giải thích bài học thật hay thì khó hơn nhiều", anh chia sẻ.

Mong muốn trên trở thành động lực thúc đẩy chàng trai TP.HCM xây dựng nhiều hoạt động giúp giáo viên phát triển chuyên môn sư phạm, bởi anh tâm niệm "giúp một học trò có thể thay đổi một người nhưng giúp thầy cô chuẩn bị dạy những học trò ấy thì tác động còn lớn hơn". Các hoạt động có thể kể đến gồm dự án giao tiếp không đánh giá, những buổi chuyên đề trực tuyến "Voices" (tạm dịch: Góc nhìn) về nghiên cứu, giảng dạy, xin học bổng...

Bên cạnh các hoạt động miễn phí nêu trên, diễn đàn "People of TESOL", được xem là một cộng đồng học tập, cũng thu hút đông đảo thầy cô tham gia chia sẻ góc nhìn từ đó tạo thành nguồn hỗ trợ lớn về chuyên môn, cảm xúc cho các giáo viên tiếng Anh. "Một điểm đặc biệt của diễn đàn là mọi người sẽ chuyển kiến thức từ những nghiên cứu phức tạp thành các nội dung 'dễ đọc' hơn, đặc biệt hữu ích cho những thầy cô phổ thông", anh Khoa kể.

Một buổi giao tiếp không đánh giá thuộc chuỗi hoạt động liên quan do anh Đăng Khoa khởi xướng được tài trợ bởi Quỹ Hornby Educational Trust

ẢNH: NVCC

Bí quyết nhận học bổng tiến sĩ

Từng hai lần nhận học bổng toàn phần để du học Anh miễn phí, thạc sĩ Đăng Khoa chia sẻ anh không cần nhờ đến sự hỗ trợ của các dịch vụ tư vấn, hướng dẫn mới có thể thành công. Bởi lẽ điều quan trọng nhất để chinh phục học bổng là hồ sơ, kinh nghiệm của ứng viên và không dịch vụ nào có thể làm thay ứng viên trong quá trình này. "Cơ hội tới từ chính mình", anh nói.

Riêng với học bổng tiến sĩ, anh Khoa khuyên ứng viên cần có 3 yếu tố quan trọng là mạng lưới quan hệ đủ rộng, khả năng công bố khoa học đủ tốt và đề tài nghiên cứu học tiến sĩ đủ "mạnh" so với các hồ sơ khác. Trong đó, mạng lưới quan hệ sẽ giúp ứng viên tìm được học bổng, giảng viên hướng dẫn phù hợp với mình, đồng thời hiểu "khẩu vị" của giảng viên để thuyết phục thầy cô đồng ý nhận hướng dẫn.

Còn ở đề tài nghiên cứu tiến sĩ, ứng viên cần chứng minh được công trình của mình có thể đáp ứng được khoảng trống nghiên cứu và có đủ sự phức tạp cần thiết ở bậc học tiến sĩ. Ví dụ, anh Khoa cho biết mình không chỉ nghiên cứu trường hợp ở Việt Nam mà còn đối chiếu nó với thực tế tại Anh để tìm ra sự khác biệt, ngoài ra mô hình mà anh nghiên cứu chưa có công trình nào mới trong 10 năm trở lại đây.

"Những đề tài về 'quan điểm' của ai về vấn đề gì đó thường khó cạnh tranh", anh Khoa lưu ý thêm. "Ngoài ra, các bạn nên tranh thủ nộp sớm vài tháng trước hạn chót bởi có khả năng giảng viên hướng dẫn đã nhận đủ nghiên cứu sinh hoặc xảy ra rủi ro bất ngờ khác".

Yếu tố quan trọng cũng như mất nhiều thời gian nhất chính là khả năng nghiên cứu và công bố bài báo khoa học, theo nam giảng viên. Để thể hiện được điều này, ứng viên nên có 1-2 bài báo là tác giả đầu và từng xuất bản ít nhất 3-4 bài báo. Bên cạnh đó, ứng viên cũng nên liệt kê những gì mình từng làm có liên quan tới nghiên cứu, ví dụ như tham dự các khóa đào tạo, làm trợ giảng hay tổ chức các dự án... và nêu rõ mình đã học được gì qua từng hoạt động đó, theo anh Khoa.

Anh Đăng Khoa tham dự một hội thảo quốc tế về giảng dạy tiếng Anh diễn ra tại Anh vào đầu năm 2025 ẢNH: NVCC

"Có thể nhiều trường viết rằng họ không cần bạn có công bố khoa học, nhưng học bổng là một cuộc cạnh tranh. Chúng ta cần phải cho hội đồng thấy mình có kinh nghiệm, kiến thức nghiên cứu để người ta không lo lắng về chất lượng của mình", anh Khoa nhận định. "Đừng bỏ qua các yếu tố nhỏ nhặt, bởi nó có thể bù đắp vào hồ sơ của mình nếu so sánh với những người có khả năng nghiên cứu giỏi hơn".

Ngoài công việc giảng dạy, anh Khoa còn là nhà đào tạo giáo viên cho một số tổ chức giáo dục, là giám khảo bài thi nói trong một kỳ thi tiếng Anh quốc tế của Cambridge Assessment English đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu về giảng dạy tiếng Anh. Việc tham gia nhiều vai trò như thế không phải là áp lực mà ngược lại chính là động lực để nam giảng viên giữ được "lửa nghề".

"Trong quá trình giảng dạy, tôi luôn tìm cách để người học có thể tự phản tư và tìm cách để họ không lệ thuộc vào mình. Bởi, khiến học trò phải trông chờ vào bài giảng của mình là một việc tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể khiến học trò không cần đợi đến tiết học mà vẫn tự muốn đi tìm tri thức", anh Khoa bộc bạch.

"Đó là điều tôi muốn làm, và sẽ tiếp tục hướng đến trong thời gian tới", anh nói.