Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.8.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
19/08/2025 03:59 GMT+7

Tin tức Những bài học lịch sử to lớn; Người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất; Quay lại Nhà Trắng đàm phán, Tổng thống Zelensky chưa hết khó... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 19.8.2025.

Những bài học lịch sử to lớn

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.8.2025 - Ảnh 1.

Tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội) ngày 16.8

ẢNH: TUẤN MINH

Cách mạng Tháng Tám đã khẳng định những bài học lịch sử to lớn. Trong đó, bài học đầu tiên và quan trọng nhất chính là vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng. Không có Đảng Cộng sản thì không có nước VN hôm nay. (trang 3)

Người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.8.2025 - Ảnh 2.

Việc cho nợ tiền sử dụng đất sẽ tạo điều kiện cho người dân đi đăng ký làm sổ hồng lần đầu

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Theo dự thảo Nghị định 226 sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định của luật Đất đai, từ ngày 15.8, hộ gia đình, cá nhân sẽ được ghi nợ toàn bộ số tiền sử dụng đất tại thời điểm cấp sổ hồng lần đầu. Quy định này được cho sẽ tạo nhiều cơ hội cho người dân khi đăng ký cấp sổ. (trang 7)

Quay lại Nhà Trắng đàm phán, Tổng thống Zelensky chưa hết khó

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.8.2025 - Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được Tổng thống Mỹ Donald Trump đón tại cổng vào Nhà Trắng

ẢNH: REUTERS

Khoảng nửa năm sau cuộc hội đàm "thảm họa", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khuya hôm qua (18.8) - rạng sáng nay (19.8, giờ VN) đã quay trở lại Nhà Trắng để hội đàm cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump. (trang 24)

