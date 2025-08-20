Dấu ấn phim tài liệu tại cuộc thi phim ngắn Việt Nam - 'Vietnamese 2025'

Đó lần lượt là Con vẹn mẹ ngàn ( Đạo diễn - Biên kịch : Lê Bùi Phương Nhung), Giày gió ( Đạo diễn : Trần Vũ Linh - Biên kịch: Trần Phương Vũ) và Chị Sự... ( Đ ạo diễn: Khánh Huy - B iên kịch: Minh Triết). Những phim tài liệu này đã làm phong phú thêm cho cuộc thi Vietnamese 2025 năm nay cũng như để lại những rung cảm đặc biệt trong lòng người xem.

Với thể loại này, các nhà làm phim trẻ đã mang đến những chủ đề đặc biệt, qua đó tôn vinh thông điệp sống đẹp. Đó có thể là những việc làm ý nghĩa (Con vẹn mẹ ngàn, Giày gió), nhưng đôi khi những điều nhỏ nhoi cũng đủ gửi gắm những bài học lớn (Chị Sự...).

Cụ thể, Con vẹn mẹ ngàn dựa trên một câu chuyện có thật, xoay quanh hủ tục chôn con theo người mẹ qua đời khi vượt cạn của người dân tộc thiểu số Jrai. Theo niềm tin của họ, bởi không có mẹ nên đứa trẻ sơ sinh sẽ không có sữa, từ đó không thể sống sót.

Con vẹn mẹ ngàn xoay quanh hủ tục chôn con theo người mẹ qua đời khi vượt cạn của người dân tộc thiểu số Jrai ẢNH: BTC

Tuy vậy vào năm 1977, tại ngôi làng nhỏ Kepram thuộc tỉnh Kon Tum (cũ), một bé gái đã được cứu sống mặc cho chính nếp sống này. Theo đó Y Byan dù bị ông ngoại phán phải đem chôn cùng mẹ theo truyền thống, nhưng người bác ruột là ông A Díh đã mạnh mẽ đứng lên để giành sự sống lại cho đứa trẻ.

Nhiều thập kỷ sau, cô đã trưởng thành và cũng làm mẹ, có thêm cha mẹ nuôi chính là vợ chồng người bác ruột đã "sinh ra" mình thêm một lần nữa. Dễ dàng nhận ra thông điệp ý nghĩa của tác phẩm này, rằng ánh sáng nhân văn có thể vượt qua bóng tối của hủ tục, rằng dù chỉ một nỗ lực nhỏ nhưng nếu được làm từ tình yêu thương, thì tác động của nó sẽ là rất lớn.

Cũng có thông điệp tương tự, Giày gió lại kể về câu chuyện của những người làm nghề đóng giày thầm lặng cho những bệnh nhân mắc bệnh phong hiện được điều trị tại Bệnh viện da liễu Trung ương Quy Hòa, thành phố Quy Nhơn, Bình Định (cũ).

Những "người hùng" thầm lặng trong Giày gió ẢNH: BTC

Trong các thước phim đầy ắp sáng tạo, Đ ạo diễn Trần Vũ Linh hé mở từ từ câu chuyện ý nghĩa, khiến cho người xem cảm thấy tò mò từ những giây đầu tiên. Tuy vậy cho đến sau cuối, dư âm ấm áp và đầy cảm hứng sẽ lại là thứ khiến cho khán giả còn ấn tượng mãi.

Một thước phim khác cũng đầy cảm xúc là Chị Sự... Đây là câu chuyện cá nhân của nữ công nhân vệ sinh Tô Ngọc Sự - người đã phải chịu đựng những đau đớn về thể xác và tinh thần do bị bỏng phần lớn cơ thể. Tuy vậy vượt qua những mặc cảm và nghiệt ngã, chị đã đứng dậy để tỏa hương sắc, đóng góp cho đời. Đó không chỉ là công việc vệ sinh thầm lặng mà còn mang lời ca tiếng hát đến cho người khác.

Vượt qua những mặc cảm và nghiệt ngã, chị Tô Ngọc Sự đã đứng dậy để tỏa hương sắc đóng góp cho đời

ẢNH: BTC

Có thể thấy bằng thể loại phim tài liệu "người thật việc thật", các nhà làm phim đã khéo léo gửi gắm những thông điệp giá trị, qua đó truyền đi thông điệp sống cho đời, sống cho người và sống đẹp.



Đây cũng là 3 bộ phim sẽ cạnh tranh riêng ở hạng mục Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất cũng như các hạng mục chính của cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025.

Top 20 phim ngắn xuất sắc cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 đã được chọn ra. Lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào 14 giờ ngày 21.8 tại rạp Beta Cinemas Ung Văn Khiêm (TP.HCM) với sự góp mặt của nhiều tên tuổi như đạo diễn Lý Hải, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, diễn viên - nhà sản xuất Thu Trang, nhà sản xuất - "shark" Minh Beta, diễn viên - nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp, diễn viên Thúy Ngân, đạo diễn Nguyễn Thị Thắm, nhà phê bình Lê Hồng Lâm... cùng MC - Á hậu Hoàng Oanh - Quang Huy.



