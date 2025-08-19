Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Cá tính của thế hệ trẻ tại cuộc thi 'Vietnamese 2025'

Tuấn Duy
Tuấn Duy
19/08/2025 08:00 GMT+7

Với chủ đề không giới hạn (được luật Điện ảnh cho phép), cuộc thi phim ngắn Việt Nam - 'Vietnamese 2025' đã nhận được các tác phẩm đa dạng đề tài, qua đó cho thấy một thế hệ các nhà làm phim trẻ tài năng, có nhãn quan khác biệt.

Câu chuyện gia đình

Trong số 20 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo của cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025, chiếm đa số nhất vẫn là các tác phẩm lấy chủ đề gia đình. Trong giai đoạn già hóa dân số, đô thị hóa và khoảng cách thế hệ ngày càng gia tăng, các nhà làm phim trẻ đã có cái nhìn vô cùng độc đáo về đề tài này.

Có thể kể đến các tác phẩm nổi bật như Mầm nhớ, EphemeralĐiều ngọt ngào ở lại, Gửi mẹ của mẹ, Khoảng đất trống phía bên kia dòng, Băng qua đường, Điều giản dị... Tại đây, các nhà làm phim đã kể những câu chuyện chạm cảm xúc với các tình tiết và nhân vật đặc biệt, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem. 

Cá tính của thế hệ trẻ tại cuộc thi 'Vietnamese 2025'- Ảnh 1.

Điều ngọt ngào ở lại, một người cha đã hy sinh để con gái mình có thể nhìn thấy ánh sáng

ẢNH: BTC

Đơn cử ở Mầm nhớ, Đạo diễn - Biên kịch Bùi Đức Anh đã xoáy sâu vào tình cảm thiêng liêng của một người mẹ dù mắc Alzheimer nhưng vẫn thương nhớ, quan tâm con trai dù ở một "hình hài" khác. Hay ở Điều ngọt ngào ở lại, một người cha đã hy sinh để con gái mình có thể nhìn thấy ánh sáng nhưng đó cũng chính là ngày mà ông không còn hiện diện...

2 phim Gửi mẹ của mẹ Khoảng đất trống phía bên kia dòng lại xoáy sâu vào vùng thôn quê với những người bà tần tảo, dịu hiền. Không "chiều lòng" số đông, bằng cách kể phi tuyến, đan xen giữa hiện thực và siêu thực, 2 nhà làm phim Hiếu AĐi và V.Hiếu Trung đã để lại những khoảnh khắc cảm động, không chỉ từ câu chuyện mà còn là góc máy, ngôn ngữ điện ảnh...

Cá tính của thế hệ trẻ tại cuộc thi 'Vietnamese 2025'- Ảnh 2.

Băng qua đường, cha mẹ, thầy cô, người lớn chính là tấm gương để các em nhỏ soi vào

ẢNH: BTC

Thế giới trẻ thơ cũng được khai thác ở Băng qua đường, nơi cha mẹ, thầy cô, người lớn chính là tấm gương để các em nhỏ soi vào, từ đó hình thành nhân cách và chịu ảnh hưởng cả quãng đời sau. Bằng câu chuyện dễ chịu nhưng vẫn có tính cảnh tỉnh, đạo diễn - Biên kịch Nguyễn Trầm Thế Bảo đã mang đến thông điệp cảnh báo, khiến cho người xem sẽ phải tự vấn.

Cách thể hiện mới

Bên cạnh yếu tố gia đình, nhiều người trẻ cũng khai thác câu chuyện của thế hệ mình. Đơn cử Điều giản dị, Mầm nhớ, Tương lai... cho thấy áp lực của người trẻ trước làn sóng sa thải, trách nhiệm gia đình và sự "lên ngôi" của công nghệ. Qua đó kêu gọi khán giả sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn.

Cá tính của thế hệ trẻ tại cuộc thi 'Vietnamese 2025'- Ảnh 3.

Có bối cảnh công nghệ, Tương lai cảnh báo về an toàn trong thời đại số

ẢNH: BTC

Có bối cảnh công nghệ, Camgurl, Tương lai, Happiness Cards: Lời mời từ bóng tối... mang đến những cốt truyện thú vị, qua đó cảnh báo về an toàn trong thời đại số. Ban đầu đó có thể là phương tiện giúp người trẻ cải thiện công việc, cuộc sống, thế nhưng nếu không có điểm dừng, đây sẽ là "con dao hai lưỡi" buộc họ trả giá cho lựa chọn đó.

Có nhãn quan khác biệt, các phim như Con cá nhỏ hay Trên đầu tủ, dưới chậu cây, cất trong lòng hoặc Đen trắng hay (Bên trong một bộ phim), Một câu chuyện của Tấm và Cám... có phần thách thức, buộc khán giả phải suy ngẫm lại những nhận định nhị nguyên của mình. 

Đơn cử, Cám có đáng trách khi cô cũng là "con rối" của người mẹ dưới góc nhìn của Duy Phy, trong khi Vũ Đình Cường cũng cho thấy những góc nhìn đa dạng trong cách thưởng thức nghệ thuật...

Cá tính của thế hệ trẻ tại cuộc thi 'Vietnamese 2025'- Ảnh 4.

Cám có đáng trách khi cô cũng là "con rối" của người mẹ?

ẢNH: BTC

Đây cũng là các phim cho thấy sự khác biệt với mùa 1 khi nội dung, đề tài, góc nhìn và cách thể hiện đã được tìm tòi cũng như mở rộng. Từ thuần hiện thực, các nhà làm phim đã "dấn thân" nhiều hơn để mang hơi thở thời đại, khẳng định cá tính của thế hệ yêu thích điện ảnh mới, được nâng bước từ Vietnamese 2025. 

Top 20 phim ngắn xuất sắc cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 đã được chọn ra. Lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào 14 giờ ngày 21.8 tại rạp Beta Cinemas Ung Văn Khiêm (TP.HCM) với sự góp mặt của nhiều tên tuổi như đạo diễn Lý Hải, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, diễn viên - nhà sản xuất Thu Trang, nhà sản xuất - "shark" Minh Beta, diễn viên - nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp, diễn viên Thúy Ngân, đạo diễn Nguyễn Thị Thắm, nhà phê bình Lê Hồng Lâm... cùng MC - Á hậu Hoàng Oanh - Quang Huy.


