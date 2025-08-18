Những gương mặt gạo cội tại cuộc thi phim ngắn 'Vietnamese 2025'

Phim ngắn từ lâu được xem như "bước khởi đầu" của các nhà làm phim bởi sự phù hợp về kinh phí, nhân lực lẫn các điều kiện khác để những người yêu nghệ thuật thứ bảy có thể tập tành bước chân vào con đường điện ảnh. Điều này dẫn đến các đạo diễn thường tận dụng những gì sẵn có, những người thân quen để vào vai diễn trong các tác phẩm.

Tuy vậy ở Vietnamese 2025 có không ít tác phẩm có sự góp mặt của những tên tuổi gạo cội, đã có vị trí trong làng phim ảnh. Điều này phần nào cho thấy chất lượng đặc biệt của kịch bản và nhãn quan độc đáo của người đạo diễn để nhận được "cái gật đầu" của nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

NSƯT Ngọc Tản

Được mệnh danh là "người mẹ khắc khổ nhất" trên màn ảnh nhỏ của truyền hình miền Bắc, NSƯT Ngọc Tản có nhiều vai diễn để lại ấn tượng trong lòng khán giả qua các bộ phim như Phố trong làng, Hoa Tìm Lại , 11 tháng 5 ngày... Bà bén duyên với diễn xuất từ những năm 1990 trên các sân khấu kịch, từ đó từng bước gây ấn tượng với lối diễn xuất nhẹ nhàng cùng giọng nói từ tốn, gương mặt phúc hậu, đôi mắt hiền từ.

NSƯT Ngọc Tản trong phim Gửi mẹ của mẹ, thuộc Top 20 phim ngắn vào vòng chung khảo ẢNH: BTC

Tại Vietnamese 2025, bà góp mặt trong phim Gửi mẹ của mẹ từ Đạo diễn kiêm Biên kịch Hiếu AĐi. Vẫn là vai diễn "sở trường", ở tác phẩm này bà vào vai một người bà nhân hậu, người chăm lo cho cháu trai từ nhỏ đến lớn, khi con gái mình không thể chăm sóc... Cách diễn tự nhiên, chân thành của nữ diễn viên gạo cội đã thu hút người xem. Đạo diễn - giám khảo Lý Hải cho biết anh rất ấn tượng với màn hóa thân này.

NSƯT Phạm Huy Thục

Nổi tiếng với các vai phụ gây ấn tượng đặc biệt, 20 năm qua, NSƯT Phạm Huy Thục cuốn hút khán giả bằng các nét diễn tinh tế trong nhiều loại hình, từ kịch nói, cải lương cho đến điện ảnh... Ông nổi tiếng nhất với nhân vật gian thần Lê Đa trong vở kịch lịch sử Yêu là thoát tội của Nhà hát Thế giới trẻ. Tuy là gương mặt thầm lặng nhưng ông luôn hoàn thành tốt vai trò của mình, góp thành công chung cho toàn tác phẩm.

NSƯT Phạm Huy Thục góp mặt trong phim Điều giản dị, thuộc Top 20 phim ngắn vào vòng chung khảo ẢNH: BTC

Trong phim Điều giản dị của Đạo diễn - Biên kịch Ngô Nguyễn Hoài Bảo, ông tiếp tục xuất hiện trong một vai phụ bình dị là người cha gửi gắm nhiều suy ngẫm thú vị về thời hiện đại và thế hệ trẻ. Ông gây ấn tượng với cách trò chuyện tự nhiên và diễn xuất khéo léo, khiến khán giả trẻ có thể nhận ra người cha, người chú trong chính gia đình mình. Xét về tổng quan, đây là bộ phim giản dị, để lại cảm giác ấm áp sau khi thưởng thức.

Nghệ sĩ Tú Oanh

Được biết đến nhiều nhất qua vai bà Bích trong phim truyền hình Hương vị tình thân (2021), trong nhiều năm qua, nghệ sĩ Tú Oanh đã ghi dấu ấn trong nhiều dự án ở nhiều thể loại, có thể kể đến Đấu trí (2022), Đừng nói khi yêu (2023). Ngoài mảng truyền hình, bà cũng thử sức ở mảng hài kịch khi trong dịp tết vừa qua đã trở thành "Táo văn thể" ở chương trình Gặp nhau cuối tuần. Bà cũng tham gia nhiều phim do chồng mình - đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - cầm trịch.

Diễn viên Tú Oanh trong phim Mầm nhớ, thuộc Top 20 phim ngắn vào vòng chung khảo ẢNH: BTC

Trong Mầm nhớ, bà vào vai người mẹ mắc chứng Alzheimer ôm mang bóng hình của cậu con trai bé nhỏ mà không hề biết con mình giờ đã trưởng thành, phải mang gánh nặng trong cả đời sống riêng tư lẫn chịu trách chịu cho gia đình nhỏ. Diễn viên Tú Oanh có màn hóa thân gây chú ý, qua đó cho thấy một người mẹ từ chối hiện thực nhưng luôn dành đến tình cảm đong đầy cho người con trai.