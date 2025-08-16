Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xót xa hoàn cảnh cậu bé 12 tuổi là chỗ dựa cho người mẹ khiếm thị

Thạch Anh
16/08/2025 12:47 GMT+7

Hoàn cảnh của gia đình em Văn Nam trong chương trình 'Mái ấm gia đình Việt' khiến vợ chồng Emily và các khán giả không khỏi xót xa.

Tập 147 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự tham gia của vợ chồng ca sĩ Emily, BigDaddy cùng sự dẫn dắt của diễn viên Huỳnh Lập. Trong chương trình, họ cùng vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen về hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Xót xa hoàn cảnh cậu bé 12 tuổi là chỗ dựa cho người mẹ khiếm thị- Ảnh 1.

Gia đình em Văn Nam bật khóc khi chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại

Ảnh: BTC

Câu chuyện của em Thi Văn Nam khiến nhiều người xót xa. Cậu bé hiện sống cùng mẹ và bà ngoại, không biết ba mình là ai. Vì khiếm thị nên chị Hoa - mẹ Văn Nam hầu như chỉ quanh quẩn trong nhà, ngại giao tiếp. “Tôi buồn và tủi thân nhiều lắm vì sinh con ra nhưng không nhìn thấy mặt con dù chỉ một lần. Mỗi ngày con làm gì, đi đâu tôi cũng không thể biết. Con đi học về, thưa mẹ một tiếng thì tôi mới biết con đã về”, chị nghẹn ngào.

Trước đây, bà của Văn Nam trồng vài loại cây quanh nhà để kiếm thu nhập nuôi gia đình. Nhưng những năm gần đây, bà mắc bệnh suy tim nặng, thường nằm viện điều trị, không còn khả năng lao động. Kể từ đó, ba người chỉ sống nhờ 500.000 đồng trợ cấp người cao tuổi và hơn 1 triệu đồng trợ cấp khuyết tật của chị Hoa mỗi tháng. Dù chi tiêu tằn tiện, số tiền này vẫn không đủ trang trải.

Cuộc sống khó khăn khiến Nam thường xuyên phải nhịn ăn sáng hoặc chỉ ăn cơm nguội, mì gói trước khi đến trường. Một bữa sáng đủ đầy với em là điều xa xỉ. Thiếu vắng tình cảm từ mái ấm trọn vẹn khiến Nam trở nên tự ti, ít nói. Những lúc tủi thân, em chỉ lặng lẽ tìm một góc khuất để khóc, không muốn ai nhìn thấy. Ước mơ lớn nhất của Nam là được một lần cảm nhận tình yêu thương từ người cha chưa từng gặp và mong mẹ có thể nhìn thấy khuôn mặt mình.

Xót xa hoàn cảnh cậu bé 12 tuổi là chỗ dựa cho người mẹ khiếm thị- Ảnh 2.

Emily khóc nghẹn, động viên Văn Nam trước những biến cố trong cuộc sống

Ảnh: BTC

Emily xót xa trước hoàn cảnh của Văn Nam

Các nghệ sĩ không giấu được sự xót xa khi chứng kiến hoàn cảnh của em Thi Văn Nam. Huỳnh Lập nghẹn ngào cho rằng Nam còn quá nhỏ để gánh vác quá nhiều việc, vừa học tập, vừa làm việc nhà và trở thành “đôi mắt” cho mẹ khiếm thị. Emily xúc động khi thấy Nam hiểu chuyện, đến mức dường như em không còn nét hồn nhiên, ít khi cười như những đứa trẻ đồng trang lứa.

Trong hậu trường, Emily vẫn chưa nguôi xúc động sau khi chứng kiến những câu chuyện khó khăn của các em nhỏ trong chương trình. Cô chia sẻ, dù công việc nghệ thuật bận rộn, nhưng vẫn luôn ưu tiên dành thời gian cho gia đình, nhất là cho các con. “Thỉnh thoảng, khi đi diễn 1, 2 tuần ở nước ngoài, chúng tôi nhờ ông bà hỗ trợ. Các con cũng rất hiểu cho bố mẹ, còn chúng tôi bù đắp bằng những chuyến du lịch gia đình”, Emily nói.

Nữ ca sĩ cho biết trong sinh hoạt hàng ngày, cô đảm nhận phần chăm sóc, còn BigDaddy là người chơi đùa, giải trí cùng các con. Cả hai đôi lúc chia vai trong việc dạy dỗ. “Thường tôi sẽ vào vai khó tính, nhưng nếu thấy tôi ‘căng’ quá thì anh BigDaddy sẽ xoa dịu, và ngược lại. Chúng tôi luôn cố gắng tạo sự cân bằng trong việc dạy con”, cô chia sẻ.

Xem thêm bình luận