Điểm chuẩn Trường ĐH Phú Yên: Ngành sư phạm ngữ văn cao nhất

Ngày 22.8, Trường ĐH Phú Yên, P.Tuy Hòa, Đắk Lắk (TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025 với ngành cao nhất là 26,25 điểm, ngành thấp nhất 15 điểm.

Trường ĐH Phú Yên, P.Tuy Hòa, Đắk Lắk (TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào 12 ngành học ẢNH: TRƯỜNG ĐH PHÚ YÊN

Theo đó, ngành sư phạm ngữ văn (mã ngành 7140217) có điểm chuẩn cao nhất là 26,25 điểm (sử dụng kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT) bao gồm các tổ hợp môn: C00, C03, C04, D01, D14. Điểm chuẩn thấp nhất là 15 điểm (điểm chuẩn sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT), 17 điểm (điểm học bạ THPT) gồm 5 ngành: Việt Nam học, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, nông nghiệp và du lịch.

Riêng ngành ngôn ngữ Anh điểm xét tuyển lần lượt theo điểm học bạ THPT là 19,04; tốt nghiệp THPT là 17,85 điểm.