Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Chọn nghề - Chọn trường

Điểm chuẩn Trường ĐH Phú Yên: Ngành sư phạm ngữ văn cao nhất

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
22/08/2025 21:54 GMT+7

Trường ĐH Phú Yên thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025 với ngành sư phạm ngữ văn cao nhất.

Ngày 22.8, Trường ĐH Phú Yên, P.Tuy Hòa, Đắk Lắk (TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025 với ngành cao nhất là 26,25 điểm, ngành thấp nhất 15 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường ĐH Phú Yên: Ngành sư phạm ngữ văn có điểm cao nhất - Ảnh 1.

Trường ĐH Phú Yên, P.Tuy Hòa, Đắk Lắk (TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào 12 ngành học

ẢNH: TRƯỜNG ĐH PHÚ YÊN

Theo đó, ngành sư phạm ngữ văn (mã ngành 7140217) có điểm chuẩn cao nhất là 26,25 điểm (sử dụng kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT) bao gồm các tổ hợp môn: C00, C03, C04, D01, D14. Điểm chuẩn thấp nhất là 15 điểm (điểm chuẩn sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT), 17 điểm (điểm học bạ THPT) gồm 5 ngành: Việt Nam học, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, nông nghiệp và du lịch.

Riêng ngành ngôn ngữ Anh điểm xét tuyển lần lượt theo điểm học bạ THPT là 19,04; tốt nghiệp THPT là 17,85 điểm.

Điểm chuẩn các ngành còn lại chỉ xét điểm thi tốt nghiệp THPT, bao gồm: Giáo dục mầm non (24 điểm), giáo dục tiểu học (26,03 điểm), sư phạm toán học (23,96 điểm), sư phạm tiếng Anh (22,75 điểm), sư phạm khoa học tự nhiên (23,00 điểm).
Điểm chuẩn trúng tuyển Trường ĐH Phú Yên: Ngành sư phạm ngữ văn có điểm cao nhất - Ảnh 2.

Chi tiết điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của Trường ĐH Phú Yên

ẢNH: TRƯỜNG ĐH PHÚ YÊN

Mức điểm trúng tuyển như trên là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Điểm chuẩn không phân biệt giữa các tổ hợp môn, không phân biệt giữa thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018.

Thí sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT từ ngày 23 đến trước 17 giờ ngày 30.8. Sau khi xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh làm thủ tục nhập học trực tiếp tại Trường ĐH Phú Yên từ ngày 3.9 đến trước 17 giờ ngày 5.9.

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Tin liên quan

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM: Điểm chuẩn khoa học máy tính lên tới 29,92 điểm

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM: Điểm chuẩn khoa học máy tính lên tới 29,92 điểm

Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM năm 2025 ngành cao nhất lên tới 29,92 điểm.

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Phú Yên Điểm chuẩn ngành học Đắk Lắk điểm chuẩn ĐH 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận