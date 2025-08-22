Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM: Điểm chuẩn khoa học máy tính lên tới 29,92 điểm

Các trường ĐH đồng loạt công bố điểm chuẩn đợt 1 năm nay ảnh: đào ngọc thạch

Chiều nay (22.8), Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025.

Theo đó, điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 19 đến 29,92 (theo tổ hợp môn A00 làm gốc). Trong đó, ngành khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) tiếp tục giữ vị trí cao nhất.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể theo các phương thức như bảng sau:

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8.