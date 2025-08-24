Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.8.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
24/08/2025 05:00 GMT+7

Tin tức Hạt gạo vươn mình cùng đất nước; Báo Thanh Niên khánh thành cây cầu hơn 830 triệu đồng ở Cà Mau; Để game show Việt vươn xa... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 24.8.2025.

Hạt gạo vươn mình cùng đất nước

- Ảnh 1.

Từ chỗ thiếu ăn, nay Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới

ẢNH: CÔNG HÂN

Từ thiếu ăn, phải nhận viện trợ lương thực đến cường quốc xuất khẩu, hành trình của hạt gạo VN cũng song hành với hành trình vươn mình của đất nước.

Báo Thanh Niên khánh thành cây cầu hơn 830 triệu đồng ở Cà Mau

- Ảnh 2.

Báo Thanh Niên trao tặng 30 suất học bổng Nguyễn Thái Bình, BV Chợ Rẫy tặng 30 phần quà tiếp sức đến trường trong lễ khánh thành cầu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau 2 tháng thi công, Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ khánh thành cây cầu "trong mơ" ở vùng đất cuối bản đồ VN, mở ra nhiều hy vọng cho bà con địa phương.

Để game show Việt vươn xa

- Ảnh 3.

Anh trai vượt ngàn chông gai thành công nhờ dung hòa giữa format quốc tế với các yếu tố văn hóa Việt

ẢNH: NHÀ SẢN XUẤT CUNG CẤP

Bên cạnh việc mua bản quyền và Việt hóa các show truyền hình ăn khách từ nước ngoài, nhiều công ty, đài truyền hình nỗ lực sản xuất các chương trình thuần Việt phục vụ khán giả trong nước. Tuy nhiên, để những chương trình này được “xuất khẩu” là cả một hành trình dài.

