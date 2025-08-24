Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.8.2025

Hạt gạo vươn mình cùng đất nước

Từ chỗ thiếu ăn, nay Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới ẢNH: CÔNG HÂN

Từ thiếu ăn, phải nhận viện trợ lương thực đến cường quốc xuất khẩu, hành trình của hạt gạo VN cũng song hành với hành trình vươn mình của đất nước.

Báo Thanh Niên khánh thành cây cầu hơn 830 triệu đồng ở Cà Mau

Báo Thanh Niên trao tặng 30 suất học bổng Nguyễn Thái Bình, BV Chợ Rẫy tặng 30 phần quà tiếp sức đến trường trong lễ khánh thành cầu ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau 2 tháng thi công, Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ khánh thành cây cầu "trong mơ" ở vùng đất cuối bản đồ VN, mở ra nhiều hy vọng cho bà con địa phương.

Để game show Việt vươn xa

Anh trai vượt ngàn chông gai thành công nhờ dung hòa giữa format quốc tế với các yếu tố văn hóa Việt ẢNH: NHÀ SẢN XUẤT CUNG CẤP

Bên cạnh việc mua bản quyền và Việt hóa các show truyền hình ăn khách từ nước ngoài, nhiều công ty, đài truyền hình nỗ lực sản xuất các chương trình thuần Việt phục vụ khán giả trong nước. Tuy nhiên, để những chương trình này được “xuất khẩu” là cả một hành trình dài.