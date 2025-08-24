Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.8.2025

Hạt gạo vươn mình cùng đất nước
Từ thiếu ăn, phải nhận viện trợ lương thực đến cường quốc xuất khẩu, hành trình của hạt gạo VN cũng song hành với hành trình vươn mình của đất nước.
Báo Thanh Niên khánh thành cây cầu hơn 830 triệu đồng ở Cà Mau
Sau 2 tháng thi công, Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ khánh thành cây cầu "trong mơ" ở vùng đất cuối bản đồ VN, mở ra nhiều hy vọng cho bà con địa phương.
Để game show Việt vươn xa
Bên cạnh việc mua bản quyền và Việt hóa các show truyền hình ăn khách từ nước ngoài, nhiều công ty, đài truyền hình nỗ lực sản xuất các chương trình thuần Việt phục vụ khán giả trong nước. Tuy nhiên, để những chương trình này được “xuất khẩu” là cả một hành trình dài.
